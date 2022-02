La escritora ucraniana Iryna Tsvila, madre de cinco hijos y veterana de guerra, falleció junto a su pareja cuando defendían Kiev de la invasión militar rusa

febrero 27, 2022 - 1:00 pm

La intervención de Rusia a Ucrania desde el pasado 24 de febrero sigue cobrando víctimas, y es que esta vez se conoció sobre fallecimiento de la primera mujer soldado ucraniana defendiendo la capital del país, Kiev, junto con su esposo.

Se trata de Iryna Tsvila, quien fue escritora y madre de cinco hijos, formaba parte de la Brigada de la Guardia Nacional de Respuesta del Ejército de Ucrania. Según medios ucranianos, la soldado, junto con su pareja, estaban intentando detener el avance de un blindado ruso a las afueras de Kiev.

Su muerte ha sido condenada por todo el país y el mundo, pues Tsvila, autora de el libro «Voces de la guerra, Historias de veteranos», era parte del 17% de mujeres que componen a las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo que el país la considera una heroína nacional aligual que Nazar Kravchuck, Oleksandr Zvieriev, entre otros que fallecieron peleando con las tropas rusas.

Iryna Tsvila died in battle.

17% of Ukraine's forces are women. pic.twitter.com/efs4NdlE30

— pankhurst🌻🌊🌊🌊❤🐶🐘🐻🐋🌳🧬💉💉 (@mllea519) February 26, 2022