La canción «Dos oruguitas», interpretada por Sebastián Yatra, nominada a los Oscar

febrero 8, 2022 - 12:06 pm

Este martes, la Academia de Hollywood reveló los nominados para la edición número 94 de los Premios Óscar. La nominación a mejor canción llegó por parte de la pieza interpretada por Sebastián Yatra, ‘Dos oruguitas’, en la película de Encanto.

El nombre de la producción de Disney, inspirada en la familia Madrigal aparece en la categoría Mejor canción original, por ‘Dos oruguitas’, compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

Una de las primeras nominaciones que se dieron a conocer fue en la categoría Mejor Banda Sonora. Entre los cinco aspirantes para llevarse el galardón de la película animada, inspirada en las tradiciones colombianas.

Encanto también fue nominada a Mejor Película animada, categoría en la que compite con ‘Flee’, ‘Luca’, ‘The Mitchells vs The Machines’ y ‘Raya and the Last Dragon’.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Infobae