La aterradora historia de un adolescente en Petare: Lo degollaron y cortaron su lengua por hablar con unos policías

La indignante y repudiable violencia a la que a diario se ve sometida el país, envuelve a los más vulnerables, aquellos, que sin malicia salen a jugar a las calles de su barriada, sin pensar en la maldad que los rodea. Así, y con el mayor sentimiento, se cuenta la muerte de un adolescente, en uno de los barrios más peligrosos de Venezuela.

«Hace un par de años un amigo posteó esta foto que le tomó a un chamin para ayudarlo ya que había hablado con él y le había comentado que quería reparar su bicicleta y andar en ella. En redes se unieron, consiguieron ropa y hasta una bicicleta. El niño estaba feliz y nació una amistad entre ellos», Así comenzó narrando el periodista, Roman Camacho, la historia del jovencito.

Relató, que los padres del menor querían alejarlo de las bandas que vivían en el barrio José Félix Ribas (Petare). Sin embargo, la mañana del miércoles dos de febrero, el adolescente fue asesinado por una de las bandas criminales que azotan la citada barriada. «Lo degollaron y le cortaron la lengua. Señalan a ‘Los Chicorrios’ como los autores del hecho».

El mencionado periodista agregó: » Él estaba en José Félix Ribas, iba a salir con unos amigos cuando, entre empujones e insultos, lo agarraron unos policías y les preguntaron hacia dónde se habían escondido unos antisociales. Por eso lo asesinaron. Por esa razón acabaron con la vida de un chamo que era sano y que solo disfrutaba pasear en bicicleta. A sus padres los amenazaron y les dijeron que tenían que irse de la zona. Como ellos, muchos viven con miedo en medio de este conflicto entre bandas. Nadie denuncia, nadie Habla, nadie sabe nada. Viven en zozobra en manos de delincuentes. La comunidad no defiende, ni alcahuetea a los malandros. Al contrario, ellos quieren que no haya bandas y que sea una zona tranquila. El problema que hay es que la solución a veces es peor que el problema».

Entre el escrito y con palabras llenas de indignación, Camacho prosiguió. «A una señora, que no tiene vínculos con bandas y su hijo forma parte de PoliSucre, se le metieron en la casa durante un operativo y le iban a quitar el televisor. Al final la dejaron tranquila y los funcionarios se fueron. Para crear confianza hay que ser ejemplos a seguir. No es de ahora, tiene años sucediendo. No son todos, son algunos los que dañan a la institución y aquellos que si trabajan con vocación.

Greily Núñez

Noticia al Día