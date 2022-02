«La agresión ha afectado mucho a mi hijo, tiene miedo de ir a la escuela»: Dijo madre del niño zuliano golpeado en Orlando (+Video)

febrero 16, 2022 - 4:41 pm

La madre del niño zuliano golpeado salvajemente por un afroamericano en Orlando/ Florida, habló sobre lo acontecido.

La brutal golpiza se dio a conocer el pasado martes 15 de febrero, cuando la periodista, Leonor Argüelles, indicó en sus redes sociales sobre los hechos en los que se vio involucrado el niño, Mervien Alejandro Márquez, quien fue agredido por otro joven en un autobús escolar en Orlando, Estados Unidos.

De acuerdo a la denuncia, el pequeño migrante sufría de bullying desde hace varios días por parte de su victimario.

Gina Escorcia, madre del joven originario del estado Zulia, aseguró que no enviará a su hijo a la escuela hasta que las autoridades del centro educativo «no le den la cara». El joven asiste al Freedom Middle Scholl de Orlando.

«Esto lo ha afectado mucho. Mi hijo tiene miedo de ir a la escuela y yo tengo miedo de enviarlo; porque no sé si el agresor va a seguir allí. La escuela no me ha dado la respuesta adecuada de lo que sucedió y lo que va a pasar», apuntó.

Alejandra Núñez es madre de Edgar, otro niño que fue víctima de acoso escolar, que quizo alzar su voz en contra de la violencia.

«Queremos que nuestros derechos también sean respetados en Estados Unidos, que es un país democrático y que las leyes funcionan. Queremos que esto pare porque muchos niños lo han vivido; pero no lo han dicho por miedo», expresó.

De igual forma, Yuliana Parra y Hernán Tete denunciaron que su hijo Hanly también fue víctima de acoso escolar en el autobús.

En un video publicado por la periodista Carla Angola en su cuenta en Instagram, contó que el acoso a su hijo había ocurrido una semana antes que el de Mervien Alejandro Márquez. «Lo denunciamos pero no obtuvimos respuesta», dijo.

Noticia al Día/ Caraota Digital