Joven ecuatoriana vende su virginidad para asistir al concierto de Bad Bunny (+Video)

febrero 18, 2022 - 9:09 am

Una joven ecuatoriana de 18 años salió a la calle portando un cartel con el objetivo de vender su virginidad para comprar la entrada para el concierto de Bad Bunny.

El video de la chica de 18 años, que sale por las calles de Guayaquil, en Ecuador, para vender su virginidad a cambio de una entrada para asistir al show del tour de Bad Bunny, se hizo viral en las redes sociales.

En el clip, que fue compartido por un usuario de las plataformas digitales, se puede observar y escuchar cuando un hombre, desde su vehículo, le pregunta a la chica si realmente está dispuesta a vender su castidad.

Entonces, ella responde que, «lo que sea por el concierto. Es que soy súper fan de Bad Bunny, o sea, entiende. Y ya pues, o sea, es un concierto, es algo único, y quiero mi entrada. Quiero conocer a Bad Bunny».

Posteriormente, la jovencita explica lo que le dijeron sus padres con respecto a comprarle el boleto: «dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, entonces quiero mi dinero».

Además, aseguró que trabajar le da mucha flojera y por ende, esta es la opción más fácil y rápida, según reseñó RDN.

Por último, la fanática del conejo malo afirmó que espera obtener una gran cantidad de dinero, para pagar un puesto que la deje ver al rapero de cerca.

:o Vende su virginidad una joven Ecuatoriana de 18 años a cambio de unos boletos para ver a Bad Bunny ¿Hasta dónde hemos llegado? https://t.co/EeJcCZN8PJ — Andrés Gavito (LOBITO) 🐺 (@andresgavito) February 17, 2022

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RDN