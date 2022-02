José Luis Rodríguez «El Puma» honrado tras acompañamiento de «Don Francisco» en Miami

febrero 23, 2022 - 6:39 pm

«El Puma», José Luis Rodríguez dijo sentirse honrado con la presencia del animador chileno Mario Kreutzberger, mejor conocido como «Don Francisco» en el show que realizara en Miami.

«Querido Mario (@donfranciscotv), mis palabras de gratitud hacia ti siempre se quedarán cortas. Hace unos días nos diste el honor no solamente de asistir a nuestro show de Miami, sino también para ofrecer esas hermosas palabras de presentación. Te quiero Mario, y todo lo mejor en tu nuevo camino del Podcast que estás preparando. Una joya de un comunicador sin igual», posteó en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Don Francisco no se hizo esperar, quien también agradeció a «El Puma», la oportunidad brindada y por la amistad que existe entre ellos.

«Jose Luis, me alegro de que me hayan permitido acompañarlos… Tu y Dyango son parte importantísima de mi historia, y estamos conectados mas que por el oficio de cada uno, por una profunda amistad. Feliz de haber asistido, y un orgullo contar siempre contigo y Dyango para compartir la vida y los proyectos y desafíos. No importa la edad, porque siempre hay que levantarse como ustedes, «Con ganas de Vivir»… Un gran abrazo…», fue la reacción de Don Francisco.

