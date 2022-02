JLo ignoró a Cardi B quien hizo este gesto en redes sociales

febrero 14, 2022 - 5:20 pm

La nueva edición del Super Bowl contó con la participación de muchos artistas famosos, pero sin duda, Cardi B encendió la polémica por su inesperado gesto con Jennifer López (JLo).

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de I Like It publicó gran parte de su celebración del torneo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Sin embargo, mientras movía la cámara para grabar a su pareja Offset, su coestrella en Las Estafadoras de Wall-Street se coló en el lente para saludarla y su respuesta de rechazo desconcertó a los fanáticos

Aunque pareció tratarse de un simple incidente, lo cierto es que diversas páginas de farándula y medios locales dejaron entrever que Cardi prefirió seguir de largo antes de seguir la fiesta con JLo.

Hasta el momento, la rapera no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, contó con el apoyo de sus seguidores, quienes aseguraron que no se trató de un desaire pues se encontraba grabando el momento con la cámara frontal de su teléfono.

«Ella no tiene ojos en la espalda», «Lo que pasa es que Jlo pensó que la grababan a ella», Ella no la vio», «No sean raros, solo fue un error» y «Cualquiera que vea el video sabe que no lo hizo a propósito», fueron parte de las reacciones de los seguidores.

