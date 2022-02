‘JLo’ de ‘Yo me llamo’ denunció propuestas indecentes que le hicieron para hacerla famosa

febrero 21, 2022 - 12:00 pm

La imitadora de Jennifer López provocó un gran impacto en su participación en ‘Yo me llamo’, donde al final fue perdiendo el respaldo del cantante Yeison Jiménez entre los jurados.

La joven, cuyo nombre de pila es LorAngie Ramírez y que indica que tiene una larga carrera musical, recordó situaciones muy incómodas en su experiencia como artista durante una entrevista con ‘La red’.

La joven indicó en el programa de entretenimiento del Canal Caracol que, años atrás, tuvo un conocido en el que confió para empezar a proyectar su carrera en este ámbito, con el que vivió un hecho molesto.

El empresario, que advirtió la conocía desde que ella era pequeña, la llevó a donde una mujer que, de acuerdo al relato, les pidió 500 millones de pesos para impulsarla como cantante, lo cual la desanimó.

‘JLo’ contó que el problema mayor se presentó cuando estaba en el vehículo con el hombre después de esa reunión, debido a una propuesta indecente que le hizo para apoyarla en ese proceso.

Ramírez explicó que el empresario la sorprendió al ponerle la mano en la pierna de forma sigilosa, momento en el que lanzó una insinuación para ofrecerle su respaldo económico.

“Yo me voy a portar bien contigo y tú te portas bien conmigo. Por ese dinero no te preocupes, que tú sabes que yo lo tengo”, fue la frase que ella contó que le dijo el empresario, que agregó que el novio de la joven en esa época no tendría que enterarse de la situación.

El hombre le explicó que la idea sería que ella lo acompañara en los viajes de negocio, mientras que ella recuerda que en ese momento le quitaba de a poco la mano de la pierna. “Sentí horrible”, afirmó.

La imitadora indicó que ella rechazó la situación y tomó distancia del empresario, que tiempo después se disculpó con ella por el incidente y que le ha enviado mensajes de felicitación al verla triunfar en ‘Yo me llamo’.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que se le insinuaron para respaldarla, según recuerda la artista, que contó que una persona le ofreció ser su representante y para ello le pidió un “show privado”.

‘JLo’ se negó y, ante la prevención, el empresario la calmó y le propuso llevarla a un sitio diferente para poder conversar con más calma, por lo que la llevó en su automóvil.

LorAngie Ramírez indicó que ese hombre la llevó hacia la zona de “las residencias del Restrepo”, en un sector de Bogotá en el que hay espacios para los encuentros de parejas. Eso la tuvo en alerta, pero esa persona mantenía la idea de que no tenía ninguna mala intención.

Finalmente, la joven se pudo escabullir de esa engorrosa situación, en la que, de nuevo, se vio envuelta en una propuesta indecente de alguien para llevarla al reconocimiento público.

Este fue un fragmento del relato de la imitadora de Jennifer López en ‘Yo me llamo’ sobre las insinuaciones que le hicieron para darle un impulso a su trayectoria.

Pulzo