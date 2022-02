Jennifer Aniston cumple hoy 53 años

febrero 11, 2022 - 12:09 am

Jennifer Joanna Aniston (Los Ángeles, California, 11 de febrero de 1969), conocida artísticamente como Jennifer Aniston, es una actriz de cine y televisión estadounidense. También ejerce de directora y productora de cine.

En la década de 1990 se ganó el reconocimiento mundial interpretando a Rachel Green en la serie de televisión Friends,​ papel que le hizo ganar un Premio Emmy, un Premio Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores, y que además, cobrara en las dos últimas temporadas un millón de dólares por capítulo. Su significativa presencia mediática en la serie de televisión también debido a su icónico corte de cabello, conocido como The Rachel, el cual causó furor y fue muy popular entre las mujeres de la época,​ quienes imitarían su peinado por varios años, y que además la revista Rolling Stone lanzara como «El mejor pelo de Estados Unidos».

También goza de una exitosa carrera en cine, donde ha participado en distintas producciones cinematográficas de Hollywood, protagonizó la exitosa película de Culto de Terror y Comedia: Leprechaun (La noche del Duende en España o El Duende Maldito en Latinoamérica) de 1993 donde compartió protagonismo con Warwick Davis, posteriormente se ganó los elogios de la crítica por sus interpretaciones en películas independientes She’s the One, Office Space, Amigos con dinero y The Good Girl. Tras finalizar la serie de televisión Friends, sus mayores éxitos comerciales han sido las películas Todopoderoso, Along Came Polly, Viviendo con mi ex, Marley y yo y A él no le gustas tanto.10​

En 2007 la revista Forbes la enumeró como la décima mujer más rica en la industria del entretenimiento y en 2008 la misma publicación enumeró sus ganancias por 27 millones de dólares.​ También estuvo incluida en el top 10 de salarios de la revista The Hollywood Reporter para el 2006.​ Ha estado en la lista 100 de Forbes, basada en «ganancias y fama», cada año desde el 2001, llegando a la cima en el 2003.Ha aparecido en la lista anual de People como una de «Las más hermosas» desde 1995 y en 2004 estuvo en el número uno. En 2016 fue elegida por la revista People como «La mujer más bella del mundo».

Durante su trayectoria se ha convertido en la imagen de distintas marcas, las cuales se destacan L’Oréal, SmartWater y Heineken. Ha hecho aparición en los videoclips «I’ll Be There for You» del grupo The Rembrandts, «I Want To Be In Love» de Melissa Etheridge, y «Walls» de Tom Petty and the Heartbreakers. En 2005 el cantante finlandés Anssi Kela lanzó una canción titulada «Jennifer Aniston» en su álbum Rakkaus on murhaa.

Para la década de 2010 se ha destacado por su participación en películas de corte comedia-romántica como Loco por ella, Exposados, Una esposa de mentira, Quiero matar a mi jefe y ¿Quiénes son los Miller?. En 2014 protagoniza la película dramática Cake; por esta última ha obtenido buenas críticas y por la cual nuevamente obtuvo nominaciones a los Premios Globo de Oro, Premios de la Crítica Cinematográfica y a los Premios del Sindicato de Actores en la categoría de «Mejor actriz».

El 29 de julio de 2000, Aniston contrajo matrimonio con el también actor Brad Pitt, en una ceremonia privada en Malibú. En 2005 anunciarían su separación tras cinco años de matrimonio. Desde 2011 mantuvo una relación con el actor Justin Theroux con quien se casó el 5 de agosto de 2015, finalmente en 2018 se divorciaron.

Wikipedia