JBalvin atendido de emergencia en el hospital

Alba Mery Balvin, madre de J Balvin está internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde la semana pasada, a causa del covid-19; desde entonces, su hijo ha estado en el hospital pendiente de su salud e informando a sus seguidores sobre cualquier avance.

Sin embargo, en las últimas horas el cantante preocupó a sus seguidores al aparecer en su Instagram mostrando que ahora era él el que estaba siendo atendido. Luego de una historia en la que escribió ‘nunca pero NUNCA dejes de soñar’, haciendo referencia a su más reciente canción, el artista colombiano se mostró en una camilla y canalizado, mientras lo trasladaban a otro lugar, imagen que causó preocupación en las redes sociales.

Balvin dijo “Esta semana sí ha sido negra”. Dos horas más tarde, Jose Ávaro Osorio Balvin hizo una nueva publicación y en esta se mostró nuevamente junto a la cama de su madre. El artista escribió “una noche más. Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido”.

Ante la preocupación que estas historias generaron entre sus más de 50 millones en las redes sociales, el artista colombiano hizo una nueva historia para explicar por qué lo habían atendido y dar un parte de tranquilidad. “Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. «Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, explicó Balvin en sus historias.

Para finalizar, añadió que estaba bien y que “aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos”.

J Balvin Fue Atendido Por Urgencias En Estados Unidos cabe resaltar que el artista no se ha separado ni un momento de su madre desde que está hospitalizada, esto implicaría que Balvin no ha descansado lo suficiente y por eso su salud también se vio afectada.

Efectivamente, a Jose se le ve muy agotado y con los ojos hinchados, pero para él sigue siendo una prioridad estar al lado de su madre. J Balvin también agregó un mensaje de reconocimiento al esfuerzo que su padre también ha realizado durante los últimos días. “Respeto para mi padre por soportar este momento, estamos unidos”, escribió el artista sobre Álvaro Osorio, el empresario artístico que también ha estado en el hospital acompañando a su esposa.

De hecho, Álvaro Osorio recientemente también hizo una publicación enviando un emotivo mensaje a su esposa en estos momentos difíciles. “Albita Balvin mi bella anacondita. La reina de los amores buenos. Te esperamos pronto en nuestro hogar, No sabes cuánto extraño tus regaños, mi aliciente y mi remedio para el insominio del momento”, escribió el padre de J Balvin.

Según pudo establecer el diario El Colombiano, el lunes la mujer presentó una mejoría leve, mientras que el martes los médicos empezaron a bajarle la sedación y la asistencia de oxígeno. Esto representa esperanza para J Balvin, quien ha solicitado a sus fanáticos, oraciones y buenos deseos por su madre.

Algo que desea con todo su corazón, como se pudo evidenciar en su trino publicado el 20 de febrero: “Daría todo por la salud de mamá”, mencionó en el mensaje que ya tiene miles de reacciones.

A través de sus redes sociales, el intérprete de ‘Niño Soñador’ compartió un emotivo mensaje en el que pedía a sus seguidores que elevaran una oración por la pronta recuperación de su familiar y recalcó que él, al igual que su familia, son seres humanos como el resto de la sociedad y no son vulnerables a este tipo de incidentes. Esto sucedió los primeros días en la complicación presentada por la madre de Balvin.

