«Inventando a Anna» la historia de la mujer que estafó a Nueva York

La nueva serie de Netflix, «Inventando a Anna» se trata de una historia real que, aunque acaparó los titulares desde 2017 empezó algunos años antes, cuando Anna Delvey, que en realidad se llama Anna Sorokin, comenzó a destacar en la alta sociedad de Nueva York.

Anna Delvey se codeaba con la realeza de Nueva York, viajaba en jet privado, acudía a los eventos más exclusivos, siempre vestía con estilo, vivía en hoteles de lujo y se reunía con los magnates de la ciudad. Asegurando ser la hija de un millonario alemán, que esperaba cumplir 25 años para hacerse con el fideicomiso y poder vivir la vida que quería.

Pero la realidad era que no era hija de un magnate, no era alemana y no había ningún fideicomiso a cobrar. Y aunque, sí, se codeaba con millonarios y viajaba por el mundo, pero el dinero no salía de su bolsillo, sino de acaudalados ingenuos que la invitaban a viajar y vivir con ella.

Al igual que El estafador de Tinder, otro de los éxitos del momento de Netflix, es otra demostración de lo incautos que pueden llegar a ser, en este caso, los ricos y famosos.

“Toda esta historia es totalmente cierta, excepto todas las partes que fueron totalmente inventadas”, se lee al inicio de cada episodio. Y con eso juega la serie dividida en dos tiempos muy distintos para la protagonista.

El presente muestra a Anna en prisión mientras que Vivian, la periodista sin mucho crédito en su trabajo y con un embarazo cada vez más notorio, intenta atar los cabos de la historia. Simultáneamente se ve a la joven socialité viajando por el mundo, influenciando a ejecutivos y multimillonarios, y moviendo los hilos para crear una fundación para artistas emergentes. Al menos es lo que dice querer hacer con el dinero.

Si bien llenan la vista el imponente vestuario, los viajes por Francia, Nueva York y España, el elenco, los yates y las mansiones que parecen salidas de revistas de decoración, es la joven Anna quien acapara la mirada del espectador.

