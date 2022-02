¡Indignante! Arrestaron a madre de bebé asesinado en Trinidad y Tobago

febrero 19, 2022 - 12:21 pm

La denuncia la formuló el esposo de Darielvis Sarabia, quien hizo un llamado a las autoridades para que atiendan su caso el cual ha causado indignación en la población

Mientras el hombre se encontraba en el sepelio de su pequeño bebé, recibió la llamada de su esposa manifestando la atrocidad que le estaba realizando.

“Mi esposa me llamó que le dieron de alta y fue detenida por la Policía de Trinidad. No dan razón si la están investigando, la tienen presa. Para mí eso fue cuadrado, porque estoy en el funeral de mi hijo y ella me llama para decirme que le van a dar de alta, eso me tiene preocupado. Hago un llamado a las autoridades”, manifestó Santoyo.

Sarabia estaba recluida en el Sangre Grande Hospital desde el pasado 6 de febrero, luego de haber recibido un disparo entre el seno y la clavícula y haber sido intervenida quirúrgicamente.

Este 18 de febrero, cuando Santoyo estaba realizando el sepelio de su hijo Yaelvis Santoyo, recibió la llamada de su esposa. Hasta la publicación de esta nota se desconocía el paradero de la mujer.

“Ni siquiera esperaron el fin del sepelio de Yaelvis Santoyo, bebé asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, para llevarse a su mamá a migración. El papá del niño denuncia que Darielvis Sarabia fue trasladada por la policía trinitaria. Se teme deportación”, señaló el activista de Foro Penal en Delta Amacuro, Orlando Moreno.

El niño fue asesinado el pasado 6 de febrero por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, cuando iba en una embarcación con su familia desde Delta Amacuro hasta el país vecino. La familia ha denunciado las constantes amenazas de deportación.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/thefreedompost.net