¡Increíble! Estafador de Tinder le echó vaporu a los colombianos y se operó gratis

La repercusión que ha tenido el documental de Netflix con el caso del ‘Estafador de Tinder’ sigue dando de qué hablar y se han conocido nuevos detalles sobre las formas de accionar de este sujeto.

Se trata de Shimon Hayut o Simon Leviev, como se hacía llamar, quien fue denunciado por timar a mujeres a través de una aplicación para citas y habría sustraído hasta 10 millones de dólares, para aparentar un estilo de vida de lujos y comodidades.

Pues bien, este miércoles se conoció que este sujeto visitó Colombia en el año 2017. Lo hizo en la ciudad de Barranquilla, a donde asistió a una clínica odontológica para hacerse un tratamiento dental por un valor de 18 millones de pesos.

Según el doctor Sergio Tinoco, propietario del centro asistencial y quién habló con el Canal CTV, el famoso estafador llegó en compañía de otro hombre, aparente familiar, y también de un escolta. El sujeto pidió que se desplegara la última tecnología para cambiar el diseño de sus dientes y dijo que para ellos solo disponía de 48 horas en el país, ya que debía viajar esa misma noche en su supuesto avión privado.

El hecho sucedió en el año 2017 en una de las visitas del hombre al país y fue con la repercusión de la serie de Netflix, que los trabajadores del lugar se percataron de que era el mismo hombre que los había engañado tiempo atrás.

“Se presentó como un acaudalado comerciante de diamantes, no se nos hizo extraño que llegue un paciente extranjero a la clínica, porque Colombia es un destino para muchos países en el tema de salud. Nos ofreció pagar el tratamiento con la modalidad de Apple Pay, que aún no estaba implementado en esa época en Colombia y se fue sin pagar, señalando que al día siguiente llegaría el pago por parte de sus ayudantes”, indicó el médico a este medio.

Además, agregó en CTV detalles del proceso de pago del estafador, quien se marchó del lugar en medio de engaños a los propietarios: “Nosotros tratamos de buena fe a las personas, no le decimos a nuestros pacientes que deben pagar antes de realizarse el tratamiento. Nunca nos había pasado este tipo de casos y menos con pacientes extranjeros. Él manifestó su intención de pagar y a nosotros no se nos hizo para nada sospechoso. No le pasó la tarjeta de crédito, pero eso es algo que ya les ha pasado a otros pacientes y realmente actuamos con la confianza como lo hacemos con todos”.

Hasta el momento se desconoce si el sujeto abandonó el país después de su tratamiento dental. Sin embargo, se rumora que habría engañado a otras personas, entre ellas, mujeres quienes eran sus principales víctimas.

