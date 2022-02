Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes, 21 de febrero

febrero 21, 2022 - 5:24 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este lunes, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hallarás la seguridad que te hacía falta para entablar una conversación con esa persona que sientes que está interesada en ti pero que no se atreve a acercarse, no te arrepentirás de dar el primer paso. Laboralmente si aún no cuentas con el apoyo suficiente no fuerces las cosas, ten paciencia y poco a poco lograrás lo que te propones. Número del éxito, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No le niegues tu amor a esa persona que te ha dedicado tanto tiempo, aclararás tus sentimientos y te darás cuenta que tienen mucho en común pero les falta decidirse. Alguien tratará de aprovechar el mal momento que atraviesas para intentar sobresalir ante tus superiores, toma tus precauciones y no caigas en su juego. Número del éxito, 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Conversaciones sobre futuros cambios te alentarán a seguir intentándolo, sé constante, tu vida sentimental se vislumbra llena de emociones nuevas. Una persona cercana te pedirá ayuda económica, no podrás negarte, a pesar de tener que ajustar tu presupuesto se lo darás, el universo recompensará tu buena acción. Número del éxito, 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Te sentirás decepcionado de alguien que empezaba a ser importante para ti, su comportamiento no ha sido el esperado muy contrario a sus palabras que te crearon ilusión, deséchalo, la tristeza pasara pronto y un nuevo amor llegará. Se presentarán algunos problemas externos que te harán distraerte de tus obligaciones delégalas, evita confiar tu trabajo a terceros. Número del éxito, 17.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy prevalecerán los deseos de romance y pasión que harán que la relación recupere su rumbo y no dejarán que la rutina ocasione nuevas dificultades. Laboralmente será una semana favorable para concretar tus planes y buscar el apoyo que necesitas. Número del éxito, 21.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Anímate y acepta la invitación de esa persona, no quedarán más dudas en tu corazón de lo que están sintiendo el uno por el otro, si lo dejas pasar podrías lamentarte de haber dejado escapar la felicidad. No esperes que te llamen la atención porque estás descuidando tu trabajo, rectifica y vuelve a tu acostumbrada eficiencia y responsabilidad. Número del éxito, 22.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Serás muy demostrativo con tu pareja y tratarás de darle seguridad para compensar el poco tiempo que le dedicas, ponerle mayor entusiasmo a las cosas sencillas, les ayudará a valorar más el amor. Una persona influyente te presentará con gente que apoyarán e incluso apostarán por tus proyectos llevándolos al éxito. Número del éxito, 6.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Una mala experiencia que aún no haz podido olvidar te pone a la defensiva ante nuevas oportunidades, le estás cerrando las puertas al amor, cambia de actitud o la felicidad que anhelas pasará sin que te des cuenta. Con fortaleza y astucia, podrás cumplir con un trabajo encomendado que parecía difícil. Número del éxito, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Disfrutarás de gratos momentos al lado de amigos íntimos, los recuerdos de esa persona que hizo tanto por llegar a tu corazón te dejo lindas experiencias que volverán a tu mente. Se vislumbran mejoras económicas, mantente alerta en tu trabajo, especialmente con todo lo relacionado a documentos y asuntos legales, trata de tener todo en orden. Número del éxito, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu día estará lleno de sorpresas, la tentación de un romance con alguien que no es libre te inquietará, piénsalo bien y aléjate de complicaciones. Tus proyectos de viaje se postergarán y dedicarás toda tu atención a resolver asuntos económicos pendientes. Número del éxito, 18.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien de tu entorno te empieza a demostrar más atenciones de las acostumbradas, aunque no te es indiferente, tomate tú tiempo y piénsalo bien, pronto vendrá otra persona que realmente te gustara. Ponle más interés a tu trabajo y no dejes que tus problemas personales interfieran porque puedes salir perjudicado. Número del éxito, 5

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Deja aflorar toda esa sensualidad y romanticismo que te caracteriza y no pierdas oportunidades porque luego podrías lamentarte, este es el día para declararle tu amor a quien amas. El viaje que esperabas realizar se concretará pronto, cuidado con hacer gastos que desequilibren tu presupuesto. Número del éxito, 11.

