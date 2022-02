Horóscopo: Esto te deparan los astros este domingo, 27 de febrero

febrero 27, 2022 - 8:15 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este domingo, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida sentimental se está tornado monótona y no estás haciendo nada por cambiar la situación, hoy trata de experimentar nuevas emociones en la intimidad, esto hará que aviven la llama del amor que aún existe entre los dos. Número del éxito, 13.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No puedes dejar de pensar en esa persona que has conocido y que se apodero de tus pensamientos sin mucho esfuerzo, hoy tendrás la posibilidad de verla, demuestra tu interés y no pierdas esta oportunidad para conquistar su corazón, serás correspondido. Número del éxito, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estás descuidando aspectos básicos en tu relación afectiva, la comunicación hará prevalecer la confianza y tienes que fortalecer estos lazos para que luego no haya nada que pueda interferir en tu felicidad. Número del éxito, 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Un día tranquilo se convertirá en un recuerdo inolvidable en tu vida, el retorno de un viejo amor despertara emociones que pensabas olvidadas, no lo dudes, esa persona tratará de reconquistarte, acéptalo, tu también estabas esperando esta oportunidad. Número del éxito, 3.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Actúa con inteligencia y espera a que esa persona que conociste demuestre mayor interés por ti, recuerda las experiencias vividas y no entregues tu corazón tan rápidamente, así sabrá cuanto vales y buscará conquistarte con más esmero. Número del éxito, 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La confianza en ti mismo será la clave para que recuperes la atención de esa persona que aun no has podido olvidar, propiciarás un acercamiento muy sutil para que no se sienta presionada, no te conviene mostrar un interés desmedido, así recuperarás nuevamente su amor. Número del éxito, 6.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: La persona que quieres empieza a cansarse de tu comportamiento impulsivo y dominante, analiza tu actitud y busca enmendarlo mostrándote más tolerante, de esta manera podrás conservar el bienestar que has alcanzado y que puedes perder si no cambias. Número del éxito, 7.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Darte cuenta de tus errores hará mucho por tu vida sentimental, ahora actuaras con mayor equilibrio y desprendimiento, esto te hará ver mas atractivo ante el sexo opuesto y en poco tiempo la persona especial que esperas llegará a tu vida. Número del éxito, 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Cambiarás la rutina del día asistiendo a una reunión de amigos, tratarás de alegrar a todos los presentes mostrándote muy animado serán momentos gratos donde resaltará tu carisma y desenvoltura, pasarás un día maravilloso. Número del éxito, 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Acaba con la melancolía que sientes porque estas limitando las posibilidades de tener nuevas experiencias en el amor, hoy estarás convencido de lo que quieres, la situación que experimentas pasara pronto y podrás dejar atrás los recuerdos. Número del éxito, 12.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Este día pondrás especial interés en tu apariencia física, los ejercicios y el deporte te ayudarán a liberar tensiones y así sentirte muchísimo mejor para el encuentro con esa persona que tanto te agrada, el amor está cerca, no lo dejes escapar. Número del éxito, 14.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Has pasado por situaciones difíciles pero sientes que todo empieza a cambiar a tu favor, esa persona que te presentaron y llamo mucho tu atención, también se interesa en ti, toma las cosas con calma, para no cometer los mismos errores del pasado, no te arrepentirás de lo que vivirás. Número del éxito, 11.

Lea también: Karol G antes y después de las cirugías estéticas: ¡Una diosa siempre! (galería)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com