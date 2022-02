Gobernación atenderá a 300 mil zulianos en Programa «Con Buenos Ojos»

febrero 12, 2022 - 6:08 pm

El gobernador Manuel Rosales Guerrero inició este sábado el exitoso Programa «Con Buenos Ojos» en la parroquia «Cecilio Acosta» de Maracaibo.

Ésta jornada se realizó en la cancha comunitaria El Vivero, ubicada en la avenida principal de la Urbanización Urdaneta, donde estuvieron presentes el Gobernador Manuel Rosales Guerrero; la directora del Programa «Con Buenos Ojos», Maritza Bastidas»; la secretaria de Salud, María Moreno; la presidenta de Fundasalud, Marisela Reverol, el comisionado de Programas Sociales de la Gobernación del Zulia, Franco Paez y la presidenta de la Fundación Amigos del Escolar Zuliano, Imergla Duarte, entre otros miembros del Gabinete Regional.

El gobernador Manuel Rosales Guerrero, a su llegada a la comunidad, recordó que el Programa «Con Buenos Ojos» arrancó recientemente en las escuelas, adscritas al Ejecutivo regional. «Ahora, llega a los habitantes de los barrios, de las urbanizaciones, a los sectores populares».

Anunció que ésta nueva fase del Programa «Con Buenos Ojos» dará cobertura oftalmológica a más de 300 mil zulianos. «Un porcentaje será atendido directamente de acuerdo a su evaluación y condición óptica. Por eso, en esta fase, se realizarán exámenes médicos y se entregaran lentes correctivos».

Para atender a los vecinos de ésta comunidad, la Gobernación del estado Zulia dispuso de médicos, especialistas en oftalmología, así como equipos técnicos necesarios en detección de afecciones como miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia y en algunos casos cataratas, entre otras.

Junto con la pesquisa oftalmológica, la Gobernación, a través de la Secretaría de Salud, también realizó jornadas de desparasitación a más de 200 niños, así como vacunación contra el Covid-19 y la Fiebre Amarilla.

Habitantes de zonas cercanas a la Urbanización Urdaneta, como los barrios Padre de la Patria 1 y 2, Los Mamoncitos, Royal y el sector Arismendi, también fueron atendidos en esta jornada médica de la Gobernación del Zulia.

Regresa «Signo Vital»

El jefe del Ejecutivo Regional también anunció que en los próximos días entrará en funcionamiento el Programa Signo Vital, a través del cual se realizarán intervenciones quirúrgicas, no emergencias ni complicadas, es decir; que pueden ser programadas. «Tenemos un cúmulo gigantesco de operaciones a personas que no son atendidas en los hospitales, ambulatorios y no tienen cómo ir a una clínica privada».

Citó casos de pacientes con hernias, eventraciones, cataratas u otras afecciones que requieren de una intervención quirúrgica, pero, como no son urgentes hay personas que tienen cuatro, cinco, siete años esperando por una operación.

Lea también: Alcalde Rafael Ramírez: «Maracaibo lo tiene todo para ser una ciudad próspera»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa