Gianluigi Di Martino: «Conmigo los infiltrados de la revolución no van a pescar en río revuelto”

“Los infiltrados en la revolución no perdonan a los chavistas auténticos, cuando ven que un verdadero militante quiere trabajar por el país, entregar todas sus fuerzas al bienestar de la patria que nos dejó Chávez, de alguna manera buscan desacreditarlo”, dijo Gianluigi Di Martino, aspirante territorial por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela por Maracaibo, a propósito de un audio que han echado a rodar por internet.



“Aquí los infiltrados quieren seguir pescando en río revuelto. Me editaron el sonido, no dejaron que terminara mi idea. De todos modos, no apoyé ni mandé a votar por Manuel Rosales. Necesitábamos un cambio, había que abrir los ojos, rectificar de una vez por todas, porque si no se toman los correctivos, para las próximas elecciones no ganamos ni una sola alcaldía”, sostuvo

Y añadió: “Esa es la verdad y hay que decirla por la salud de la revolución, así no les guste a los infiltrados. Con Rosales tenemos al enemigo identificado, porque sabemos que hay personas que están dentro del proceso, se hacen pasar por chavistas, y hacen más daño que los propios opositores”.

«De Rosales conocemos su conspiración contra el Comandante Hugo Chávez, y ahora contra el presidente Nicolás Maduro ppr medio de Guaidó. Así que conmigo pierden el tiempo. Yo soy hijo de Gian Carlo Di Martino y somos chavistas, y apoyamos al presidente Maduro por encima de quien sea y de lo que sea”, sostuvo.

Di Martino aseguró que los ataques en su contra se deben, precisamente, a que es aspirante a delegado territorial de la Jpsuv. “¿Y por qué no puedo serlo, si yo soy chavista de nacimiento y estoy inscrito en el partido?”, se preguntó.

Gianluigi dijo que con Gian Carlo Di Martino, ex alcalde de Maracaibo y actual cónsul de Venezuela en Milán, no solo aprendió de política, sino que internalizó la revolución bolivariana. Se la inyectó en la sangre. “Yo iba con mi padre en la camioneta y veía que de pronto se detenía, subía a los niños indefensos que encontraba, los llevaba a su casa y les resolvía la situación junto a sus familias y, enseguida, giraba las instrucciones de una medida que permitiera favorecer a todos los muchachitos que viera en situación de peligro”.

Recordó también que de pronto veía un distribuidor con las maticas y la grama sin agua, y de inmediato llamaba para que fueran a regarlas. “Una vez en época de lluvia, lo vi por la televisión metido en una cañada hasta la cintura rescatando a los niños de la corriente con apoyo del Cuerpo de Bomberos y otras brigadas de rescate”.

“Muchas veces lo vi con Chávez, y después que llegaba a mi casa, compartía en familia todas las lecciones que aprendía con el Comandante Eterno. Mi padre, incluso, me llevó a Bolivia, para que viera la casa donde los asesinos del imperio norteamericano tuvieron el cadáver de «El Ché’”, relató.

Rememoró también que cuando niño conoció a grandes futbolistas, porque su padre consiguió que se jugara en Maracaibo la Copa América. “Convirtió nuestro municipio en la Primera Ciudad de Venezuela y eso no se lo perdonan los infiltrados en la revolución, por eso sus ataques cuando se enteraron de que deseo ser delegado de la JPsuv por Maracaibo”.

“No quieren en el poder nada que huela a Di Martino, porque saben que mi padre gobierna como un verdadero chavista. Hace gestión. Los hechos así lo demuestran. Mi papá no es de esos políticos que hacen gobierno virtual, para que los vean los altos funcionarios de la revolución en Caracas, ¡no!, la gestión de mi padre se palpa en la calle. Ahorita está lejos, en Milán, y sin embargo, desde allá trabaja sin descanso por el proceso, por darle y expresarle con dedicación su apoyo incondicional al presidente Maduro”, señaló el joven político.

“Ahora, después que mi padre salió de la alcaldía de Maracaibo, yo lo que he visto en el municipio son las plazas destruidas, el Pachencho Romero en ruinas, los tranvias de hacer turismo dañados, la ciudad repleta de basura. Un verdadero caos, un verdadero desastre”, añadió.

“Los detractores de la revolución son los que quieren confundir y llamarme traidor, pero yo no soy ningún traidor, yo solo soy un joven que sabe que estamos en un momento decisivo en el que tenemos que decir las verdades por el beneficio de la revolución. Y no podrán detenerme”, reiteró.

Indicó que el mismo presidente Maduro llama cada vez que puede a enfrentar la corrupción, el burocratismo y a ese tipo de “políticos” que, disfrazados de chavistas, hacen más daño que la oposición venezolana.

“Y puede contar conmigo, que siempre estaré presto para desenmascarar a esos impostores, muchos de los cuales después que se cansan de robar, huyen del país”.

De allí que Gianluigi Di Martino aspira a ser delegado de la Jpsuv en Maracaibo, y asegura que en él la juventud y la población en general tendrán un aliado, para trabajar en función de los más vulnerables de la patria.

Di Martino igualmente hizo un llamado a los jóvenes a que no corran el riesgo de migrar, “quédense para que juntos trabajemos por el futuro de Venezuela, un futuro que nos pertenece a nosotros”.

De la misma forma, llamó a regresar a los que se encuentran en el exterior. “En ninguna parte van a tener más futuro que en esta tierra de Bolívar, Chávez y Maduro”, advirtió.

