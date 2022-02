Fuerte reacción en la Fórmula 1 tras el ataque a Ucrania: Vettel pide cancelar el GP en Rusia

febrero 24, 2022 - 5:16 pm

El ataque de Rusia a Ucrania está afectando de forma colateral al deporte mundial. Mientras que la liga ucraniana quedó suspendida y la UEFA analiza cambiar la sede de la final de la Champions League, pactada para el 28 de mayo en la ciudad de San Petersburgo, las nuevas posturas sobre el tema se hicieron presentes en la Fórmula 1.

La competencia automovilística más importante del mundo cuenta en su calendario con una parada en el circuito de Sochi programada entre el 23 y 25 de septiembre. Sin embargo, el desarrollo del decimoséptimo Gran Premio del torneo ahora está en el foco del debate.

Sobre ello habló el experimentado piloto alemán Sebastian Vettel, quien se mostró muy firme en su decisión de no participar de ese evento sea cual sea la decisión que tome la FIA.

“En mi opinión personal, obviamente me he despertado conmocionado después de ver las noticias de esta mañana. Creo que es horrible ver lo que está pasando”, aseguró el cuatro veces campeón de La Máxima en la rueda de prensa posterior al segundo día de pruebas en Barcelona.

“Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. Para mí, mi propia opinión es que no debería ir. Creo que está mal correr en ese país. Lo siento por la gente, por la gente inocente que está perdiendo la vida, que está siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco”, continuó el hombre de Aston Martin, uno de los pocos referentes que se pronunció sobre el caso.

El ex corredor de Red Bull es parte de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), sin embargo habló por sí mismo al decir que no correrá en Rusia: “Estoy seguro de que es algo de lo que hablaremos. Hasta el momento no nos hemos reunido como GPDA desde el año pasado. En todo caso mi decisión ya está tomada. No correré”, sentenció Vettel.

Otro de los que fue consultado sobre la tensa situación que se está viviendo en Ucrania fue Charles Leclerc. El joven piloto de Ferrari, en cambio, prefirió no responder al considerar que no estaba lo suficientemente formado para dar una opinión.

Fernando Alonso, referente de la Fórmula 1 a nivel mundial, fue más cauto al entender que, “en última instancia creo que la F1 hará lo mejor. Será una decisión de ellos en algún momento. Los pilotos tenemos una opinión, seguro que la misma que tiene todo el mundo, pero no tenemos el poder para decidir”.

El actual campeón y dueño de la corona, Max Verstappen , apoyó a Vettel y sólo se limitó a decir que, “cuando un país está en guerra, no es correcto correr allí”.

En esa línea, Liberty Media, empresa dueña de la Fórmula 1, emitió un comunicado en el que afirmaron que seguirán de cerca el conflicto: “La F1 sigue de cerca los desarrollos sobre el GP de Rusia, igual que los de otros eventos. En este momento no tiene nada que comentar sobre la carrera programada para septiembre”.

AFP