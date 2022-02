Fuerte denuncia por la comida de los atletas en los JJOO de invierno (+Foto)

febrero 8, 2022 - 5:07 pm

Más de 30 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing están en centros de aislamiento tras resultar positivos al coronavirus, dijeron los organizadores el martes. La estancia media en estas instalaciones es de siete días.

El anuncio del número de deportistas en instalaciones de aislamiento se produjo después de las quejas de algunos de ellos y de sus equipos por comida incomible, la suciedad de las habitaciones y la falta de equipos para entrenar y de conexión a internet.

“Me duele el estómago, estoy muy pálida y tengo grandes ojeras negras. Quiero que esto acabe. Lloro todos los días. Estoy muy cansada”, se quejó en Instagram la biatleta rusa Valeria Vasnetsova, desde uno de los llamados hoteles de cuarentena en Beijing.

Y ninguno de esos malestares se relacionaba con síntomas del coronavirus, sino con la comida.

Vasnetsova publicó el jueves una foto de lo que había sido su “desayuno, almuerzo y cena durante cinco días”, una bandeja con una pasta muy simple, una salsa anaranjada, una carne requemada con hueso, unas cuantas papas y ninguna guarnición de vegetales.

Añadió que había sobrevivido con unos cuantos trozos de pasta, porque le resultaba “imposible” comer el resto. “Pero hoy me comí toda la grasa que sirven en vez de la carne, porque tenía mucha hambre”.

Comentó que había perdido peso.

“Mis huesos se me comienzan a notar”, escribió.

Los hoteles de cuarentena han desatado una serie de críticas de los deportistas y de sus delegaciones, las cuales cabildean entre los organizadores en busca de mejoras. Falta también transparencia, pues sólo algunos deportistas que dan positivo de COVID-19 se ven obligados a guardar cuarentena en hoteles a los que no tienen acceso sus equipos.

Natalia Maliszewska, una patinadora de velocidad polaca, describió haber sido trasladada repetidamente dentro y fuera de la cuarentena durante días debido a los resultados contradictorios de las pruebas de Covid, una experiencia que describió como un “trauma” que la dejó “llorando y llorando”.

Durante una “noche de terror”, dijo que los funcionarios la sacaron a rastras de la cama a las 3 a. m. para llevarla de regreso a la villa olímpica después de dictaminar que no tenía covid, solo para luego decir que cometieron un error antes de llevarla de nuevo en aislamiento.

“Estaba sentada en la ambulancia. Eran las 3 a.m. Estaba llorando como loca porque no sabía lo que estaba pasando. No me sentía seguro en absoluto”, dijo la joven de 26 años.

Las delegaciones también han comenzado a hacer públicas sus críticas.

Eric Frenzel, tres veces campeón olímpico en el combinado nórdico, dio positivo. Poco después, el jefe de la delegación alemana Dirk Schimmelpfennig criticó las condiciones “irracionales” de vida en el hotel de cuarentena.

Alemania exigió habitaciones más grandes e higiénicas, así como entregas más regulares de alimentos, de modo que los deportistas que sean eventualmente dados de alta estén en condiciones de competir, dijo Schimmelpfennig en comentarios publicados por el periódico FAZ.

Jukka Jalonen, jefe del equipo de hockey sobre hielo de Finlandia, dijo el domingo que China está violando los derechos humanos de uno de sus jugadores estrella al mantenerlo aislado a pesar de que los médicos del equipo lo autorizaron a jugar.

Marko Anttila ha estado encerrado en un centro de aislamiento desde que dio positivo por el virus hace 18 días, dijo Jalonen, y permanece aislado a pesar de no tener síntomas.

Anttila está bajo una gran tensión mental, dijo Jalonen, y agregó que el atleta “no está comiendo bien”.

Infobae