Fedecámaras considera necesario reanudar el comercio entre Venezuela y Colombia

Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, realizó una gira por el estado Táchira que incluyó un encuentro con empresarios de Cúcuta en Norte de Santander, con el objetivo de conocer de primera mano, la realidad existente en la frontera y la realidad del comercio binacional.

Al encuentro intergremial también asistieron: César Guillén, tesorero de Fedecámaras; Maximiliano Vásquez, presidente de Fedecámaras Táchira; Gipsy Pineda, presidenta de la Cámara de Turismo del estado Táchira y tesorera de Fedecámaras Táchira; Isabel Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio y Martín Labrador, vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña.

Para el presidente de Fedecámaras, hace falta sensibilizar más el tema. Proponen que se instale alguna mesa de diálogo, algún punto de encuentro entre las diferentes autoridades para avanzar en una solución. Recordó que ya son varios años que los puentes y el intercambio formal están cerrados.

“Nuestras economías son complementarias. Se necesita el tráfico libre y formal de un país a otro para poder atender las necesidades de los ciudadanos y poder potenciar nuestras economías”, ratificó el líder gremial venezolano.

Resaltó que el “fin de toda actividad política, económica, comercial, no es otra que el ser humano”, y es necesario buscar espacios para su crecimiento. Se requiere trabajar en resolver la situación fronteriza y entender que “tenemos que mirarlo desde una perspectiva lógica. Colombia y Venezuela son naciones llamadas a labrarse un destino común y eso comienza con la complementariedad”.

Para Fedecámaras, hacen falta espacios multisectoriales donde se definan no solo la problemática, sino también, cómo ambas naciones pueden compartir un futuro común.

Recuperar el tema consular

Según estadísticas, en Colombia hay aproximadamente más de 1.800.000 venezolanos, el llamado de Fernández es separar lo diplomático de lo consular, lo comercial de lo político y, privilegiar lo humano, ofreciéndole soluciones a los ciudadanos.

“Un millón 800 mil venezolanos que viven en Colombia, es un número muy importante. Todos los días tiene un requisito, temas que resolver y no tiene un consulado para apoyarse”.

Por su parte, Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial del Norte de Santander, presente en la reunión de Cúcuta, valoró la presencia de Fedecámaras y Fedecámaras Táchira, que “vinieron a dejar un mensaje de lo necesario y urgente que es la apertura fronteriza, no solo al intercambio binacional, sino también a la incursión de los empresarios en nuevos mercados internacionales. No queremos como siempre, la queja, lo que se propone es un plan de trabajo que haga crecer nuestras empresas y sectores económicos con la creación de ruedas de negocios, además de la creación de una organización binacional en la que participen gremios locales y nacionales”.

Luna ratificó que las relaciones políticas y diplomáticas tienen que mejorar para así restablecer el paso libre al transporte de mercancías entre Táchira y Norte de Santander, tal cual ocurre por Paraguachón.

Consecomercio y Conindustria presentes

Para concluir la visita al estado Táchira, Tiziana Polesel, presidente de Consecomercio, y Luigi Pisella, presidente de Conindustria, dieron a conocer también sus puntos de vista sobre la reactivación del comercio entre ambos países hermanos.

Polesel catalogó de indispensable para el sector comercio y servicios reanudar la comunicación permanente con el vecino país Colombia. “Quienes hemos hecho vida en este estado, sabemos la relación tan cercana que ha habido entre Táchira y Colombia, la situación actual no es favorable ni ayuda al intercambio. La irregularidad y la informalidad en cuanto al comercio Colombia-Venezuela se traduce en que ha impedido el justo control de la mercancía que está entrando al país, muchas de ellas no son controladas, porque cuando se genera informalidad no hay controles”.

Mientras que Pisella, presidente de Conindustria, agregó que “en el estado Táchira había industrias que no solo producían para Venezuela sino también para Colombia y que hoy en día o están cerradas o están trabajando a una mínima capacidad. Mostró su satisfacción por el trabajo que realizan los empresarios desde el estado andino”.

Noticia al Día /La Nación