Falleció la actriz española Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno

La actriz Isabel Torres, una de las protagonistas de la serie Veneno, falleció a los 52 años, dos años después de que le fuera diagnosticado un cáncer de pulmón.

En un breve comunicado difundido por su familia se ha dado a conocer el adiós a la actriz y presentadora grancanaria. «Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada».

La noticia de su muerte ha despertado un sinfín de reacciones entre sus seres queridos. Los directores de la serie Veneno, Javier Calvo y Javier Ambrossi, han sido de los primeros en despedirse de la actriz. «Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo, En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor», ha dicho el hermano de Macarena García. Unas palabras a las que se sumaba Javier Calvo. «No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos… Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido».

Isabel Torres se despidió hace semanas de sus fans al anunciar que los médicos le habían dado dos meses de vida por el empeoramiento del cáncer de pulmón que padecía desde 2018. «He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga», compartía la intérprete. «Me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero y si no lo supero… pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa», confesaba con cierta resignación la actriz de la serie dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

La artista canaria llevaba meses luchando contra la enfermedad, pero nunca dio muestras de venirse abajo: «Me está dando mucho dolor y muchos problemas. Mi cuerpo no está ahora como para poder hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida», aseguraba a sus admiradores a través de un vídeo.

Isabel Torres dio una lección de vida con cada una de sus palabras. «La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría. De los más grandes que te puedes imaginar. Realmente cuando me lo dicen yo no sabía qué hacer. Si morirme, llorar, tirarme en el sofá… Tuve muchas opciones, pero sabía que estaba rodando la serie de mi vida. Pensé que aunque fuera lo último que hiciera lo iba a hacer bien», explicó la actriz en una de sus últimas intervenciones en Sabado Deluxe. «Casi todo lo que me ha pasado este año desde que me diagnosticaron el cáncer nunca lo imaginé. Todos estamos expuestos a morir, quizás yo tengo la muerte más de frente. Se mira a la muerte y te asusta. Si viene creo que voy a estar completamente preparada para marcharme tranquilamente», decía con valentía Isabel Torres, dejando claro que iba a seguir al pie del cañón y se despediría de todos sus familiares, amigos y también de sus exparejas antes de partir.

Dos meses antes de su fallecimiento, la estrella canaria recibió un precioso homenaje y el cariño de todo el público al recibir en directo el premio Ondas por su interpretación en la serie de los Javis, un galardón que no pudo recoger en Barcelona, debido a su delicado estado de salud. Con lágrimas en los ojos la actriz recibió la estatuílla que premiaba su trabajo: «Ha sido muy emocionante (…) Sé que habéis hecho un esfuerzo grandísimo por tener el premio aquí y dármelo de esta manera tan bonita». «Qué bonito el caballo, creo que él me va a sacar de todo esto», concluyó muy emocionada tras recibir el galardón.

