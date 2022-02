Falleció Jane «Nightbirde» Marczewski la artista que conmovió a America´s Got Talent

febrero 21, 2022 - 7:16 pm

Una triste noticia oscurece el ambiente artístico, después de una dura batalla Jane Marczewski, mejor conocida como «Nightbirde», falleció a los 31 años víctima del cáncer.

«Nightbirde» murió este domingo 20 de febrero mientras se sometía a un tratamiento contra sus tumores, que se habían extendido por los pulmones, la columna vertebral y el hígado, informo TMZ.

Jane se dio a conocer en el reality America´s Got Talent donde se presentó para la audición, con su tema ‘It’s OK’ con el que conmovió al jurado, por lo que clasificó para seguir en la competencia. En agosto del año pasado anunció su retiro a pesar de ser una de las favoritas, pero la enfermedad ya no le permitía seguir asistiendo.

A Marczewski le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2017. Dos años después, en 2019, le comunicaron que solo le quedaban tres meses de vida, pero logró sobrevivir hasta este año. Nightbirde se negó a dejar que la enfermedad la definiera: «Es importante que todos sepan que soy mucho más que las cosas malas que me pasan», aseguró antes de su actuación.

También dijo después de la actuación que tenía un 2% de posibilidades de sobrevivir, «pero el 2% no es el cero por ciento», dijo.

A pesar de tener que renunciar, la sensacional vocalista subrayó que estaba agradecida por su participación en ‘AGT’. «Compartir mi corazón con el mundo en AGT ha sido un honor y un sueño hecho realidad», escribió la estrella en Instagram.

El juez de ‘AGT’, Howie Mandel, lamentó el fallecimiento de Nightbirde en un tuit este lunes. «@_nightbirde fue una luz inspiradora tan brillante en todas nuestras vidas», ha publicado. «Debemos seguir viviendo y aprendiendo de sus palabras y letras. Por mucho que me sienta horriblemente por su fallecimiento, me siento afortunado de haberla conocido, escuchado y conocido».

Your voice, your story, and your message touched millions. Nightbirde will always be a member of the AGT family. Rest In Peace, Jane. pic.twitter.com/dhKdrecEIv

— America’s Got Talent (@AGT) February 21, 2022