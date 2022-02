Falla en planta eléctrica dejó sin electricidad a refinerías Amuay y Cardón

febrero 22, 2022 - 1:38 pm

La madrugada de este martes 22 de febrero, se registró una falla en la planta Genevapca, que surte de electricidad a las refinerías Amuay y Cardón del Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), ubicado en la Península de Paraguaná del estado Falcón, dejando sin servicio eléctrico a ambas refinerías desde la 1:00 a.m.

La emergencia se activó luego de que la planta fallara y dejara sin luz a la refinería Cardón y, posteriormente, a Amuay. Desde las 3:00 a.m., los trabajadores están en el lugar intentando arrancarla, pero hasta las 7:00 a.m. esto no había sido posible y los empleados de las contratistas que prestan servicios a Pdvsa no habían tenido acceso a sus áreas de trabajo. Todos estaban concentrados en los patios centrales de cada refinería esperando que se les diera acceso.

Según lo reseñado por El Pitazo, a primera hora del día solo estaban autorizados para ingresar a las áreas laborales, los trabajadores fijos de Pdvsa, que son los que maniobran las áreas más importantes. Carlos Colina, dirigente sindical de Petroleros sin Fronteras, informó la falla de la planta, aunque desconoce mayores detalles. Se espera que los trabajadores den la información extraoficial de lo que hallaron.

