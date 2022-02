Este es el costo de las habitaciones de hotel para el Día de los Enamorados

febrero 14, 2022 - 10:56 am

Pese a que muchos cuestionarán el Día de los Enamorados por diversas razones hay quienes sí tienen a su pareja para compartir durante la celebración y se están ideando pasar una noche romántica.

Desde hace días las diversas cadenas hoteleras de la región ofertan sus paquetes para el anhelado día y dieron a conocer sus precios con cada uno de los elementos que ofrecen.

Tibisay Hotel del Lago

El mismo que está en la avenida Milagro al lado de un reconocido centro comercial es uno de ellos. Ofrece el “Plan Enamorados” en una habitación matrimonial que trae: desayuno, vino espumante, globos, pétalos de rosa y chocolate por 95 dólares.

Hotel Inter

El otro hotel que tiene también presencia a orillas del Lago de Maracaibo tiene una tarifa especial de habitación matrimonial por noche por espacio de check in a las 11:00 a.m. y check out a las 4:00 p.m. Incluye detalles de chocolates, botella de vino espumante y desayuno buffet en su restaurante, todo por un costo de 130 dólares por pareja.

Hotel El Paseo

Por su parte otro de los hoteles presentes en la cinta costera del Lago de Maracaibo invita a vivir una noche especial en un paquete de habitación matrimonial que viene con una cena en su restaurante giratorio con menú especial de San Valentín, con desayuno incluido y una botella de espumante por 120 dólares y 70 dólares.

Oceanía Hotel Boutique

Uno de los hoteles más nuevos de la ciudad que se encuentra al final de la calle 78 llegando a Milagro presenta promoción de una cena especial así también como sus habitaciones matrimoniales regulares que traen desayuno incluido por 66 dólares.

Hotel Kristoff

Por su parte el situado en la Avenida 8 Santa Rita trae una oferta de habitación VIP para dos personas, desayuno, botella, detalle floral, bombones de chocolate, más dos concursos: uno para la piscina, y otro para una de sus cabañas por solo 120 dólares.

También uno de habitación superior para dos personas, desayuno, botella, detalle floral, bombones de chocolate, y un concurso para acceso a la piscina por solo 100 dólares.

Hotel Golden Monky

El discreto hotel que se encuentra en la Calle 78 entre avenida 10 y 11 ofrece una suite en 40 dólares, mientras que la matrimonial en 20 dólares que incluye desayuno.

