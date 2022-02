Eminem se arrodilló durante su actuación en el Super Bowl: sepa por qué

Dre y Snoop abrieron el programa con «Next Episode» y «California Love».

50 Cent, que no se encuentra entre los artistas anunciados, comenzó su “In Da Club” mientras colgaba boca arriba dentro de una de las habitaciones.

Blige estaba vestida con destellos plateados y rodeada de bailarines de respaldo mientras cantaba una mezcla de sus éxitos.

El set estaba rodeado por lo que parecía un paisaje urbano iluminado desde arriba, con convertibles clásicos y réplicas del puesto de Tam’s Burgers y la escultura fuera del Palacio de Justicia de Compton.

La multitud tenía cordones con luces LED que destellaban en coordinación con los ritmos del espectáculo, convirtiendo todo el estadio en un espectáculo de luces.

Una explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo cuando el sol se puso afuera y el espectáculo terminó, con Snoop y Dre interpretando «Still DRE».

UN HIMNO PROMEDIO, SÓLO EN DURACIÓN

“Quickie Mickey” lo redujo para el Super Bowl.

Mickey Guyton, quien le dijo a The Associated Press esta semana que se había ganado el apodo por cantar «The Star Spangled Banner» en un tiempo ajustado de 1:30, la cantó alrededor de la 1:50 el domingo antes de que los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati se llevaran la victoria. el campo.

Los apostadores habían puesto el más/menos de la duración del himno a la 1:35.

“No quiero arruinar las apuestas deportivas de nadie, pero digamos que es el Super Bowl, así que lo más probable es que no sea tan rápido”, dijo a la AP el cantante de country nominado al Grammy.

Ella entregó una versión emotiva y elevada del himno con un mínimo de adornos que fue en gran parte acapella al principio antes de que un pequeño coro y un piano se unieran a ella.

Todavía fue más rápida que el himno promedio del Super Bowl de alrededor de dos minutos.

Guyton no pareció dejar caer ni fallar una palabra, otra apuesta proposicional que se ofreció. Y aquellos que apuesten a que su atuendo sea azul pueden sacar provecho. Llevaba un vestido azul real.

La nativa de Texas de 38 años, mejor conocida por su éxito «Black Like Me», hizo historia como la primera mujer negra en obtener una nominación al Grammy en una categoría country y la primera mujer negra solista en presentar los premios ACM. Ella es cuatro veces nominada al Grammy, por tres en la próxima ceremonia en abril.

EL ROCK LANZA EL INICIO

Dwayne Johnson presentó «The Rock».

De pie en el campo, el actor agarró un micrófono y se puso su antiguo personaje de lucha libre para presentar a los equipos justo antes del inicio, al estilo de un locutor antes de una gran pelea.

«¡Por fin! ¡El Super Bowl ha vuelto a Los Aaaaangelesssss!”. dijo Johnson, arqueando una ceja como lo hacía cuando era estrella de la WWE antes de convertirse en estrella de cine.

Presentó a los Rams como un equipo con una «defensa implacable y desgarradora» y «un ataque ofensivo vertiginoso», y a los Bengals como «un equipo que ha resurgido de las cenizas para convertirse en uno de los más temidos». , equipos dominantes y absolutamente electrizantes en la NFL”.

Johnson jugó al fútbol para la Universidad de Miami, donde ganó un campeonato nacional en 1991.

“Es hora de que todos nosotros aquí y millones en todo el mundo seamos testigos de estos increíbles jugadores, que dejarán cada gramo de sudor, agallas, orgullo y legado aquí en este campo sagrado, porque eso es lo que hacen los campeones”. él dijo. “Damas y caballeros, es un honor para mí decir: ‘¡Finalmente, es hora del Suuuper Boooooowwwl!’”

OTROS HIMNOS

“Star Spangled Banner” de Guyton fue en realidad la parte final de una trilogía de himnos musicales previos al juego.

Aproximadamente 40 minutos antes del inicio, los Rams y los Bengals se alinearon en las zonas de anotación y miraron hacia la pantalla grande mientras afuera, junto al lago del SoFi Stadium, el dúo de gospel Mary Mary y la Orquesta Juvenil de LA Phil Los Ángeles interpretaron «Lift Every Voice and Sing, ” una canción que se conoce como el himno nacional negro no oficial.

El dúo, las hermanas Erica Campbell y Trecina Atkins-Campbell, crecieron en el mismo vecindario que el estadio del Super Bowl.

Y más allá de Guyton, la cantante Jhené Aiko aportó una combinación novedosa de R&B y arpa a su interpretación de «America the Beautiful».

La transmisión de NBC identificó erróneamente brevemente a Guyton como Aiko justo cuando Aiko comenzó a cantar.

La actriz Sandra Mae Frank interpretó «The Star Spangled Banner» y «America the Beautiful» en lenguaje de señas estadounidense.

ESTRELLAS EN LA PANTALLA GRANDE

Las celebridades en las gradas del primer Super Bowl adyacente a Hollywood en casi 30 años proporcionaron gran parte del entretenimiento en el SoFi Stadium durante las pausas comerciales.

La multitud aplaudió cuando Kevin Hart lanzó besos, Chris Tucker y Charlize Theron bailaron y Doja Cat y Danny Trejo saludaron.

Jennifer López no pareció darse cuenta de que estaba en la enorme pantalla de 360 ​​grados.

Y una foto de un hombre con una sudadera con capucha cuyo rostro estaba completamente cubierto por una máscara negra que estaba sentado con el jugador de la NFL Antonio Brown provocó especulaciones en las redes sociales sobre su identidad.

Los aplausos más fuertes fueron para los héroes deportivos locales de Los Ángeles, incluido el lanzador de los Dodgers Clayton Kershaw y los ex Lakers Kareem Abdul-Jabbar y Shaquille O’Neal, quien meneó la lengua ante la cámara.