El príncipe Carlos ha dado positivo a covid-19 por segunda vez

febrero 10, 2022 - 9:08 am

El príncipe Carlos de Inglaterra, nuevamente ha dado positivo a covid-19, así lo informó Clarence House en un escueto comunicado.

«Esta mañana, el Príncipe de Gales ha dado positivo por covid-19 y se autoconfinará. Su Alteza Real está profundamente decepcionado por no poder asistir a los eventos de hoy en Winchester y buscará reprogramar su visita lo antes posible» escribieron a través de Twitter.

Se trata de la segunda vez que Carlos, de 73 años, contrae la enfermedad. Dio positivo en marzo de 2020 pero la pasó con síntomas leves.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022