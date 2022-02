El escalofriante accidente de una esquiadora en los Juegos Olímpicos de Invierno (+Video)

febrero 8, 2022 - 11:41 am

El esquí estadounidense se unió a su compañera de equipo Nina O’ Brien después de que resultara gravemente herida en una desagradable caída en el eslalon gigante de los Juegos Olímpicos de Beijing. El equipo de esquí y snowboard norteamericano informó que la joven de 24 años estaba receptiva y siendo atendida por personal médico después de lesionarse gravemente la pierna izquierda y ser remolcada en una camilla.

“Estamos tan desconsolados por Nina“, tuiteó la dos veces medallista de oro olímpica Mikaela Shiffrin, quien tampoco pudo terminar el eslalon gigante a pesar de ser una de las favoritas para ganarlo. “Mostró tanto corazón y fuego en su esquí hoy y todo se hizo pedazos en la curva final. Este deporte… este deporte es TAN malditamente difícil. Es brutal y duele, mucho más a menudo de lo que nunca se siente bien”.

Inmediatamente después, el equipo de esquí de EE. UU. dijo que O ‘ Brien “se estrelló en la meta pero está alerta y receptiva”. Además, señalaron que la deportista preguntó a qué velocidad iba y consultó quiénes habían ganado la prueba.

Por su parte, la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, tres veces medallista olímpica, también tuiteó su apoyo a O’Brien. “Las oraciones están con Nina“, tuiteó el retirado Vonn. “Su choque fue… difícil de ver, por decir lo menos”.

La sueca Sara Hector fue la ganadora del eslalon gigante olímpico femenino, una de las pruebas más temerarias del evento. La europea registró un total combinado de 1 minuto 55,69 segundos para terminar 0,28 segundos por delante de la italiana Federica Brignone, con la actual campeona mundial Lara Gut-Behrami de Suiza completando el podio.

La apuesta de la campeona defensora, Mikaela Shiffrin, por una tercera medalla de oro olímpica duró solo un rato antes de que se deslizara y no pudiera recuperar su línea: “El día terminó básicamente antes de que comenzara”, dijo el joven de 26 años. Fue un duro golpe para la estadounidense, quien también ganó el oro en slalom en los Juegos de Sochi 2014.

Nina O Brien of the USA crashes during the second run of the Women's Giant Slalom race of the Alpine Skiing events of the Beijing 2022 Olympic Games. 📸 epa / Christian Bruna #NinaOBrien #AlpineSkiing #Olympics #epaimages #epaphotos pic.twitter.com/3SIxHnpKr5

— european pressphoto agency (@epaphotos) February 7, 2022