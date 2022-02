«El COVID todavía existe»: OMS advierte que el suministro de oxígeno en Ucrania podría agotarse en 24 horas

febrero 27, 2022 - 11:42 am

La pandemia del coronavirus sigue suponiendo una amenaza para los ucranianos: unas 1.700 personas están hospitalizadas por covid-19 en todo el país

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado este domingo que la pandemia de coronavirus sigue suponiendo una amenaza para los ucranianos, especialmente para los 1.700 hospitalizados por la enfermedad, necesitados urgentemente de oxígeno si su situación empeora, en plena catástrofe humanitaria por la invasión rusa del país.

Por ello tanto el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, como el director de la sección para Europa, Hans Henri P. Kluge solicitan que «los suministros médicos de importancia crítica lleguen de manera segura a quienes los necesitan», y por ello la agencia de la ONU trabaja con sus socios «para establecer un tránsito seguro para los envíos a través de Polonia».

La OMS informa de que situación del suministro de oxígeno se acerca a un punto «muy peligroso en Ucrania», porque los camiones no pueden transportar suministros desde las plantas hasta los hospitales de todo el país, incluida la capital, Kiev.

La agencia avisa en este sentido que la mayoría de los hospitales podrían agotar sus reservas de oxígeno en las próximas 24 horas. «En algunos ya se han agotado. Esto pone en riesgo miles de vidas», alerta.

Además, los fabricantes de generadores de oxígeno médico en varias áreas también enfrentan a la escasez de zeolita, un producto químico crucial, principalmente importado, necesario para producir oxígeno médico seguro.

Los servicios hospitalarios críticos también se ven amenazados por la electricidad y la escasez de energía, y las ambulancias que transportan pacientes corren el peligro de quedar atrapadas en el fuego cruzado.

Estos suministros necesitarían un «tránsito seguro, incluso a través de un corredor logístico a través de Polonia», por lo que resulta imperativo «garantizar que los suministros médicos que salvan vidas, incluido el oxígeno, lleguen a quienes los necesitan», añade la organización.

Ucrania ha registrado, hasta el principio de la invasión, más de cinco millones de contagios y unos 112.000 fallecidos por coronavirus, según los datos oficiales.

