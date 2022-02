El covid-19 sigue matando gente: En una semana se han reportado 64 fallecidos en Venezuela

febrero 21, 2022 - 6:27 pm

Desde el lunes 14 hasta el 21 de febrero, las cifras oficiales del Gobierno Nacional reportan que 64 personas han fallecido en Venezuela por causas derivadas del coronavirus.

Lo más cumbre es que a pesar de los llamados de las autoridades sanitarias a no descuidarse y seguir cumpliendo con las normas de bioseguridad, pareciera que en la población existiera una especie de relajamiento. ¿Se habrá perdido el miedo a la pandemia o la gente se acostumbró a vivir con ella?

Lo cierto es que las cifras de decesos varían a diario, no hay un día que no se reporten muertos por causa de esta terrible y letal enfermedad. El llamado es a seguir cuidándose y no darle espacio.

Las cifras durante esta semana en el territorito nacional son las siguientes:

– Lunes 14 de febrero se reportaron 7 fallecidos.

– Martes 15 de febrero 8 decesos.

– Miércoles 16 febrero, 8 personas perdieron la batalla contra el virus.

– Seguidamente el jueves 17 de febrero, se reportaron 10 personas que perdieron la vida por coronavirus.

– Mientras que el viernes 18, autoridades informaron que 9 personas habían muerto por causa de la enfermedad.

– El sábado 19 de febrero, se emitió la noticia sobre la muerte de 9 personas por causa de la pandemia.

– El pasado domingo 20 de febrero, se informó que 11 venezolanos habían perdido la vida por el covid-19 para un total de 64.

