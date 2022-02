El cadáver de John McAfee sigue en Barcelona siete meses después de su muerte en prisión

febrero 8, 2022 - 9:07 am

Su cuerpo, hallado sin vida en una prisión de la zona, todavía no ha sido repatriado a Estados Unidos. El creador del antivirus fue arrestado en 2020 en el aeropuerto del Prat, cuando iba a tomar un vuelo a Estambul.

John David Mc Afee, creador de uno de los antivirus más conocidos y exitosos de la informática actual, fue hallado muerto el 23 de junio de 2021 en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona). Había sido arrestado meses antes en el aeropuerto de la ciudad, donde iba a tomar un vuelo a Estambul. Cuando se encontró el cadáver, McAfee estaba pendiente de ser extraditado a su país, Estados Unidos, por evasión de impuestos.

La autopsia, a sus 75 años, confirmó que el creador del antivirus se había suicidado: apareció ahorcado y con una nota. El juzgado de Martorell sigue investigando su caso, y en el Instituto de Medicina Legal y Forense de la Ciudad de la Justicia de Barcelona aún reposa el cuerpo, tal y como adelantó la publicación Market Watch y ha confirmado Sputnik.

Según fuentes del organismo público, el cadáver continúa, siete meses después, en las neveras, sin ser repatriado ni devuelto a sus allegados. En el Instituto de Medicina Legal y Forense comentan que es el juez quien debe dar vía libre y que no se podrá sacar hasta que no se acaben las diligencias. Al parecer, la familia cuestionó la hipótesis de que se había quitado la vida.

McAfee fue hallado muerto el mismo día que la Audiencia Nacional comunicó su decisión de extraditarlo a Estados Unidos por presunta evasión de impuestos. Una vez la prisión avisó al juez de guardia, el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) abrió una investigación para esclarecer la muerte. Su abogado, Javier Villalba, señaló entonces a la agencia Efe que la causa de la muerte era el suicidio y que McAfee se había ahorcado en su celda.

El empresario, explicaba Villalba, no había podido soportar pasar más tiempo en prisión. «Este es el resultado de un sistema cruel que no tenía motivos para mantener a este hombre en la cárcel por tanto tiempo», indicaba el abogado después de ocho meses de arresto. John McAfee estaba a punto de tomar un avión a Turquía desde El Prat cuando una orden de la Interpol hizo que se le apresara.

Desde Estados Unidos se le acusaba de evadir millones de dólares en impuestos de las ganancias supuestamente obtenidas con actividades como el comercio de criptomonedas. La Audiencia Nacional dio luz verde de entregar al magnate, cuya trayectoria siempre había estado plagada de polémica. McAfee reconocía haber consumido drogas antes de recalar en Silicon Valley y vender su empresa por unos 6.000 millones de dólares.

I am content in here. I have friends.

The food is good. All is well.

Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.

— John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020