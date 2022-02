El avión más grande del mundo fue destruido por los ataques rusos en Ucrania

febrero 28, 2022 - 2:34 pm

El avión más grande del mundo fue destruido por ataques rusos en las afueras de Kiev en el cuarto día de la invasión de Moscú, dijo este domingo el grupo estatal ucraniano Ukroboronprom.

«Los invasores rusos destruyeron el buque insignia de la aviación ucraniana, el AN-225» en el aeropuerto Antonov de Gostomel, cerca de Kiev, dijo el grupo en un comunicado.

El avión era único en el mundo, con 84 metros de largo (276 pies) podía transportar hasta 250 toneladas (551.000 libras) de carga a una velocidad de hasta 850 kilómetros por hora (528 mph).

El avión más grande del mundo

Fue bautizado como «Mriya», que significa «sueño» en ucraniano. «Este era el avión más grande del mundo, el AN-225 ‘Mriya'», tuiteó el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. «Rusia puede haber destruido nuestro ‘Mriya’. Pero nunca podrán destruir nuestro sueño de un Estado europeo fuerte, libre y democrático. Venceremos», añadió.

El aeropuerto de Gostomel ha sido testigo de violentos enfrentamientos desde el inicio de la invasión rusa, lanzada por el presidente Vladimir Putin el jueves.

El ejército ruso ha dicho que está tratando de apoderarse de infraestructuras estratégicas.

Restaurar el «Mriya» podría llevar más de cinco años

Por su parte, el fabricante de armas Ukroboronprom estimó que restaurar el «Mriya» costaría más de 3.000 millones de dólares (2.700 millones de euros) y podría llevar más de cinco años.

«Nuestra misión es asegurar que estos gastos sean cubiertos por Rusia, que deliberadamente infligió daños a la aviación de Ucrania», dijo el grupo.

Construido inicialmente como parte del programa aeronáutico soviético, el An-225 realizó su primer vuelo en 1988.

Tras años sin volar después de la caída de la Unión Soviética, el único ejemplar existente realizó un vuelo de prueba en 2001 en Gostomel, a unos 20 kilómetros de Kiev.

Ha sido operado por la aerolínea ucraniana Antonov para vuelos de carga y fue muy solicitado durante el inicio de la pandemia de covid-19.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022