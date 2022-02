El Atlético Madrid recibe al Manchester United de Cristiano Ronaldo en Champions

febrero 23, 2022 - 11:40 am

El Atlético de Madrid y el Manchester United, dos equipos en horas bajas, se miden el miércoles en la ida de octavos de final de la Champions en busca de reacción y tranquilidad.

Los dos gigantes se enfrentan en el Metropolitano madrileño en un momento delicado aspirando una victoria balsámica que, de paso, pueda encarrilar la eliminatoria.

El Atlético se presenta ante su afición el miércoles tras ganar 3-0 a Osasuna el sábado en LaLiga, devolviendo la sonrisa a los rojiblancos por el buen juego demostrado, tras varios partidos mostrando debilidad, especialmente en defensa.

«El otro día (frente a Osasuna) había un gran espíritu, ojalá mañana podamos tener ese espíritu porque así competimos siempre», dijo este martes el técnico rojiblanco, Diego Simeone.

El triunfo ha dado cierta tranquilidad a un equipo en el que se ha especulado con una salida de Simeone, desmentida por el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo.

– ‘Simeone para rato’ –

«No se nos ha pasado por la cabeza que el ‘Cholo’ pueda dejar de ser entrenador del Atlético de Madrid. Vamos a tener Diego Pablo Simeone para rato», dijo Cerezo en la radio Cope.

La victoria sobre Osasuna ha supuesto una inyección de moral antes del exigente encuentro contra el equipo inglés.

«Sabemos lo importante que es jugar la Champions, esperamos este partido con mucha ilusión, todos unidos y a ver si sacamos un buen resultado», afirmó este martes el defensa Stefan Savic antes del partido.

Un encuentro al que los rojilblancos llegan tras rozar la eliminación en la fase de grupos, donde logró el pase con una victoria sobre el Oporto 3-1 en la última jornada de la anterior fase.

En ese partido, el héroe fue el delantero francés Antoine Griezmann, que podría tener minutos el miércoles tras recuperarse de una lesión muscular.

En cambio, el ‘Cholo’ no podrá contar con el lesionado capitán Koke ni con el sancionado Yannick Carrasco, aunque vuelve Thomas Lemar, tras su cuarentena.

Los colchoneros tratarán de mantener en Europa su reacción en LaLiga ante un equipo que también llega tocado por los rumores de desunión en el vestuario, aunque la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo quiso dejar claro que están muy vivos.

– ‘United’ –

«Victoria muy importante en la Premier League antes de cambiar nuestro enfoque a la Champions y dirigirnos a Madrid. Volvemos al camino. Estamos ‘United’ (unidos)», aseguró el astro luso tras la victoria sobre el Leeds 4-2 este fin de semana.

Cristiano se enfrentará a un equipo al que tiene tomada la medida con 25 goles desde que empezó su carrera profesional.

El triunfo contra el Leeds, segundo consecutivo en el campeonato inglés, llega en buen momento para animar a los ‘Diablos Rojos’, que habían sembrado muchas dudas con su juego.

«El equipo ha jugado bien, incluso en los partidos que no hemos ganado. Obviamente, cuando no consigues el resultado, no es perfecto», dijo Rangnick este martes en rueda de prensa, añadiendo que «si nos atenemos al plan desde el primer hasta el último minuto, podemos ganar el partido».

El técnico del United confirmó que no podrá contar Edinson Cavani, que no se ha repuesto de unas molestias en la ingle.

Las dos últimas victorias del United en su campeonato doméstico les han servido para recuperar su olfato goleador con seis tantos, los mismos que había marcado en sus cinco encuentros anteriores.

Una eficacia ofensiva que le puede ser de ayuda en un Metropolitano donde los ingleses tendrán poco margen para el error.

«Hay que asegurar el resultado más positivo que podamos», dijo Rangnick, convencido de que la «eliminatoria se decidirá en Old Trafford».

