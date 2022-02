Economistas aseguran que aprobación del impuesto a las grandes transacciones es «una mala decisión»

febrero 4, 2022 - 4:15 pm

Economistas calificaron la decisión de aprobar la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras como «una de las peores», dada a las implicaciones que podría tener sobre la economía venezolana.

El economista y gerente de Operaciones de Econométrica, Alejandro Castro, criticó que no haya un asesor económico en el alto Gobierno que no sugiriera vehementemente el no aprobar la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

Aseveró que esta medida «es de las peores» en materia económica que se haya tomado recientemente en el país.

«Creer que puedes aumentar infinitamente la alícuota de impuestos implica, sí o sí, un incremento en la recaudación de tributos es una ingenuidad, por no decir menos», destacó.

Para Camilo London, analista financiero y directivo de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní del estado Bolívar (Camcaroní), esta aprobación se realizó sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Nacional que obliga a la consulta pública para oír a los ciudadanos y la sociedad organizada.

Cabe destacar que la normativa aprobada estipula una alícuota del 3% a las operaciones que involucren pago mediante divisas o criptoactivos que no sean el petro.

«Resulta algo perverso que un chamo que se ‘parte el lomo’ en el extranjero para mandar remesas a sus padres en el país, tenga ahora que pagar un 3% por cada dólar que estos usen en comida y otros gastos», dijo en Twitter.

Y agregó: «La modificación del texto que rige al IGTF aprobada por los Diputados hoy, establece que cualquier ciudadano al pagar con divisas o criptoactivos no soberanos a quien fue calificado antes como SPE, debe pagar al Estado 3% de impuesto».

Estimó que la otra opción será que las personas compren bolívares al Banco Central de Venezuela (BCV) para evitar pagar el 3% de la alícuota.

José Gil, presidente de Datanálisis, concuerda con London al afirmar que «es tan exagerado el monto de impuestos que el gobierno pretende cobrar que va a provocar una oleada de evasión impositiva. O sea, que se van a ‘quedar sin el chivo y sin el mecate’. Lo que pasaba en Italia en los años de la década de 1970, un desastre!!!».

Agregó que: «Recabar una enorme cantidad de impuestos parece dirigido a resucitar una economía movida por el gasto público. Esto es imposible porque ese tipo de economía 1. necesita altos ingresos rentistas (que no volverán) y 2. Pretende recabarlos de una economía que es el 20% de lo que fue!»

Por su parte, el economista y gerente de Operaciones de Econométrica, Alejandro Castro, criticó que no haya un asesor económico en el alto Gobierno que no sugiriera vehementemente el no aprobar la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

Insistió que esta medida «es de las peores» en materia económica que se haya tomado recientemente en el país.

«Creer que puedes aumentar infinitamente la alícuota de impuestos implica, sí o sí, un incremento en la recaudación de tributos es una ingenuidad, por no decir menos», destacó.

La Asamblea Nacional (AN) sancionó la reforma de la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras.

La iniciativa, presentada por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, busca que las transacciones en divisas paguen un impuesto al menos igual o superior al que hoy pagan los débitos en bolívares.

El texto legal procura dar mayor incentivo y confianza al uso del bolívar, por lo cual se abre la posibilidad de elevar el porcentaje de la alícuota para las transacciones no convencionales con divisas y criptomonedas o criptoactivos.

La ley entrará en vigencia a los treinta (30) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Lea también: Asamblea Nacional aprobó impuesto de hasta 20% para las transacciones en dólares

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Banca y Negocios