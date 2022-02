Durante los Juegos Olímpicos de invierno una atleta se desplomó después de cruzar la meta

febrero 13, 2022 - 11:10 am

El biatlón de 10 kilómetros de persecución de los Juegos Olímpicos de invierno tuvo una escena que encendió las alarmas alrededor del mundo cuando la deportista noruega Ingrid Landmark Tandrevold se desplomó instantes después de cruzar la meta en el 14° lugar.

La atleta de 25 años, que había finalizado en el octavo puesto de los 15 kilómetros individuales y en el quinto del sprint 7.5 kilómetros durante la cita en Beijing, se encaminaba a obtener una medalla en la pista del Centro Nacional de Biatlón de Zhangjiakou pero en la última vuelta su cuerpo dijo basta.

“Ingrid trató de seguir a Elvira y apenas llegó a la meta. Estaba exhausta, muy decepcionada pero no inconsciente. Se ha estresado, ahora está comiendo y bebiendo. Supongo que es el frío y la altitud”, declaró el médico del equipo noruego según replicó la cuenta oficial de la International Biathlon Union (IBU).

Ingrid estaba camino a una medalla ya que marchaba en el tercer lugar durante el tramo definitorio, pero en esos metros finales su salud se deterioró y cayó sorpresivamente poco después de cruzar la meta ya como 14ª competidora. Rápidamente fue asistida y trasladada a un lugar donde la atendieron para descartar cualquier complicación de gravedad.

La calma llegó a través del médico del representativo noruego, Lars Kolsrud: “Ingrid se ha vestido y está sentada y comiendo y relajándose. Lamenta mucho no haber obtenido el puesto que esperaba. Estaba realmente noqueada y sacó todo, pero estuvo consciente todo el tiempo. Es una tensión tanto mental como física por lo que ha pasado ahora. Ella ha demostrado antes que puede reaccionar a la altura. Haremos un seguimiento más tarde”.

Ingrid Landmark Tandrevold gave it everything 💔

