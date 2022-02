Dura respuesta de la MLS a Neymar: “No queremos a alguien que venga a retirarse”

febrero 23, 2022 - 3:37 pm

El futbolista brasileño Neymar dio unas sorprendentes declaraciones reconociendo que le gustaría probar suerte en Estados Unidos, haciendo alusión a jugar en algún momento en la MLS ya que “ese torneo es corto y tiene tres meses de vacaciones”.

Don Garber, patrón de la competición norteamericana, fue preguntado al respecto en ‘ESPN’ y su respuesta fue contundente: «No necesitamos traer a un gran jugador al final de su carrera porque haya decidido que quiere venir y retirarse en la MLS. Si estos jugadores no vienen a jugar y hacer una contribución significativa a sus equipos, que no vengan. Si no respetan a la liga y a los aficionados no los queremos».

Lee también: Qué es el salto base, el deporte en el que murió el venezolano Alberto Winckelmann

«Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de la nuestra su liga preferida. Cuando Zlatan Ibrahimovic dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó», explicó Don Garber.

Neymar pensó en voz alta hace unos días, pero eso se ha entendido casi como una falta de respeto por el director de la MLS. «Me encantaría jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada. ¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más al fútbol», dijo Neymar.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día