Director del CICPC desmiente noticias sobre banda dedicada al tráfico de órganos en el país

Luego que se diera a conocer las diferentes noticias sobre una banda dedicada al rapto de niños en el país, el director del Cicpc, desmintió todas las informaciones que han circulado al respecto.

«Están corriendo por la mensajería de WhatsApp una información desestabilizadora, de oscuro origen, donde alertan a la población sobre la llegada de una peligrosa banda que se dedica al tráfico de órganos humanos y la desaparición de niñas y niños. Les rogamos a todos los usuarios de estas redes digitales que no se hagan eco de noticias falsas, que buscan alterar La Paz y tranquilidad ciudadana», acotó Douglas Rico.

«En nuestras oficinas, no hemos recibido, hasta el momento, ninguna denuncia de familiares o representantes, que manifiesten ser víctimas de estos hechos. Instamos a la población venezolana de ser víctima de algún delito, acuda de inmediato a las oficinas del Cicpc a formular la denuncia o escríbanos a través de las redes sociales».

Hizo un llamado a los medios de comunicación a no difundir noticias que no hayan sido verificadas. «Por lo tanto le sugerimos a los amigos de los medios que no se hagan eco de rumores y mantengan un comportamiento idóneo en función de la Paz y la seguridad ciudadana. Hemos corroborado con la Coordinación de Delitos Contra las Personas La Guaira que dicho hecho nunca ocurrió».

