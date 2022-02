Director de la OMS pide más colaboración a China sobre el origen del covid-19

febrero 7, 2022 - 9:10 am

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, trasladó al primer ministro chino, Li Keqiang, la «necesidad» de una «colaboración más fuerte» para determinar los orígenes de la covid-19, y que esta «se base en la ciencia y las pruebas».

En un mensaje publicado anoche a través de su perfil oficial de Twitter, Tedros agradeció el apoyo de Li para «refozar la OMS» e indicó que charló con él sobre el refuerzo de las campañas mundiales de vacunación, para conseguir que el 70 % de la población global reciba el suero contra el coronavirus.

«La solidaridad es clave para garantizar el acceso y la asequibilidad de las vacunas», agregó.

Tras la reunión del sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China publicó un comunicado en el que apunta que Tedros afirmó que «la OMS se adhiere a los principios científicos para investigar el origen del virus y se opone a la politización» de ese proceso.

Por su parte, Li pidió «unión y cooperación» en la lucha mundial contra el coronavirus SARS-CoV-2 y coincidió en la «importancia» de la accesibilidad y coste asequible de las vacunas para «formar una barrera inmunitaria».

Según el primer ministro chino, el objetivo debe ser «utilizar los medios científicos y tecnológicos para desarrollar medicamentos efectivos que ayuden a derrotar al nuevo coronavirus, el enemigo común de la humanidad, lo antes posible».

Tedros mantuvo otra reunión hoy con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, quien aseguró que la venta de más de 2.100 millones de dosis de vacunas anti-covid a más de 120 países y organismos internacionales es «la mayor operación humanitaria de emergencia» que China lanza desde la fundación, en 1949, de la República Popular.

Met with 🇨🇳 Foreign Minister Wang Yi to discuss the #COVID19 response & safe conduction of the #Beijing2022 Olympics. We also spoke about the need for cooperation in studying the SARS-CoV-2 origins following the principles of science, #VaccinEquity efforts, & malaria elimination. pic.twitter.com/Yfu2GbXB50

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 6, 2022