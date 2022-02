Director de la OMS conversó con Delcy Rodríguez para ampliar el acceso a las vacunas en Venezuela

febrero 9, 2022 - 12:26 pm

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este miércoles 09 de febrero que conversó con la vicepresidente Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sobre los esfuerzos para ampliar el acceso a las vacunas en Venezuela a través del mecanismo COVAX.

Tedros Adhanom agradeció por el encuentro a Rodríguez y catalogó la reunión como «un llamado constructivo» sobre la situación y respuesta ante el covid-19. «Gracias Delcy Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo, por un llamado constructivo sobre la situación y respuesta COVID-19, y los esfuerzos para ampliar el acceso a las vacunas en Venezuela. OMS y COVAX los socios continuarán su apoyo para lograr la igualdad en la vacunación«, dijo Tedros mediante su cuenta en Twitter.

Por su parte, Delcy Rodríguez agradeció al director de la OMS por su disposición de continuar ayudando a Venezuela a librar la batalla contra el coronavirus.

«En nombre del Pdte @NicolasMaduro agradecimos al Dr @DrTedros por su cooperación con el pueblo de Venezuela en la batalla contra el COVID-19. Abogamos x el fin de la inequidad vacunal en el mundo y destacamos la efectividad de las vacunas Sputnik V, Sinopharm y Abdala en Venezuela», dijo Rodríguez en otra publicación vía Twitter.

