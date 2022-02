Difunden video del exalcalde Daniel Haro Méndez donde él desmiente su muerte en la sede de la DGCIM en Caracas (+Video)

febrero 4, 2022 - 1:56 pm

La tarde de este viernes cuatro de febrero, el abogado, Alonso Medina Roa, informó que el excalde del municipio Freites del estado Anzoátegui, Daniel Haro Mendez, había fallecido mientras se encontraba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Caracas.

La información la dio a conocer el abogado, Medina Roa, a través de una publicación en Twitter. «La información sobre la muerte del Alcalde detenido, es extraoficial, sería oportuno oír a las autoridades».

Sin embargo, horas después circuló en las redes sociales un video en el que se observa a, Haro Méndez, asegurar que está “bien”.

“Me encuentro perfecto hoy 4 de febrero ¿No? 4 de febrero, casi las 12 del día. Me encuentro fino, bien. Me han tratado muy bien, y no tengo problema. Estamos en el procedimiento rutinario”, dice en la grabación publicada por el portal En Oriente.

Haro Méndez, exalcalde del municipio Freites del estado Anzoátegui, fue detenido por integrar una red de contrabando de combustible, anuncio que ofreció en rueda de prensa el fiscal general de la república, Tarek William Saab.

#4Feb Este viernes se informó que Daniel Haro Méndez, ex alcalde de Freites detenido en el DGCIM había fallecido, Haro envío un video desmintiendo.📹 Vía @jesusalbino pic.twitter.com/nLgMdw8uNb — Nicmer Evans (@NicmerEvans) February 4, 2022

La información sobre la muerte del Alcalde detenido, es extraoficial, sería oportuno oír a las autoridades — Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) February 4, 2022

