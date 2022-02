Difunden imágenes falsas del cadáver de «El Conejo»

febrero 8, 2022 - 4:54 pm

Luego que se diera a conocer la muerte de «El Conejo» y «El Koki», en Las Tejerías del estado Aragua, comenzaron a divulgar una serie de fotografías en las que aseguraban eran los cadáveres de los abatidos, sin embargo la información fue desmentida.

En el Twitter del reportero de sucesos, Delmiro de Barrio y Roman Camacho, indicaron que los retratos de hombres muertos no corresponden a los mencionados antisociales.

«En relación a una serie de fotos que circulan en redes sociales vinculadas al cadáver de «El Conejo» son FALSAS. El sujeto abatido en las gráficas es ROJAS DI MATTEO DEIVI JOAN C.I.: 18.646.645 y fue abatido por la PNB el 10 junio de 2016 en Santa Teresa del Tuy», acotó De Barrio.

Asimismo, Roman Camacho puntualizó: » Todos piden fotos y entre la pedidera de fotos se tergiversa todo y se enreda más. Igual pasó con el Picure, con el caso de Oscar Pérez y el de Pantera. ¿No pueden esperar un poco? Hah una foto del conejo q no es de él. Otra de unos 5 muertos hace días el 4f en Las Tejerias. Ejecutados por el Koki tampoco son fotos de hoy. Otra foto del Koki con franela blanca en el piso tampoco es él. Solo por eso dudan de la información y dudan de todo lo q pasó. Se hubiese filtrado la foto al momento y capaz empiezan a decir «¿era necesario publicar la foto?».

Por eso dicen que soy grosero, NO ME ENVÍEN PUBLICACIONES de nadie, no me interesa, tengo toda la mañana recibiendo estas fotos.

Si gustan seguir cuentas que publican notas y fotos falsas háganlo es su derecho y el mio que no me envíen nada de eso.

— Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) February 8, 2022