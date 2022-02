Diez celebridades hermosas que nacieron varones

febrero 9, 2022 - 4:20 pm

Nacieron varones. Puedes decir que ser transgénero es la nueva moda, pero sin importar lo que pensemos más y más personas cambian su género para verse y sentirse más naturales y de acuerdo a sí mismo. También tenemos todos esos hermosos modelos andróginos que han conquistado el mundo de la moda no hace mucho tiempo y continúan explorando la dualidad de la naturaleza humana. Hoy en día la diferencia entre hombre y mujer es borrosa y sólo podemos especular lo que pasará después. Hasta entonces, aquí hay 10 hermosas celebridades transgénero que nacieron varones (¡pero no se ven así ahora!).

Andrej Pejic

Este chico andrógino se hizo famoso por modelar ropa tanto para mujer como para hombre – y ¡verse genial sin importar lo que usaba! Durante los desfiles de moda en Paris 2011 modelo ropa de hombre de Marc Jacobs y para los desfiles de mujeres Jean-Paul Gaultier. Fue enlistado #98 en la lista ‘100 Sexiest Women in the World 2011’, teniendo el #18 en la lista ‘Top 50 Male Models’ en models.com. ¡La belleza no tiene límites!

Trace Lysette

Trace Lysette estuvo inspirada por Laverne Cox. Como actriz, ella ha tenido miedo de ser descubierta como transgénero en el set y siempre con nervio al desempeñar sus papeles. Es inusual que una mujer transgénero interprete papeles no-trans, pero ella lucha por hacer su mejor esfuerzo en este territorio.



Erika Ervin

¡Conoce a la modelo transgénero más alta del mundo! Erika Ervin, también conocida como Amazon Eve, también apareció en American Horror Story: Freak Show. Ella se quedó callada sobre ser transgénero por mucho tiempo porque las personas aún tienen dificultad en aceptarlo. ¡Excepto Suecia y los suecos! Ella conoció a Bill Skarsgård una vez y él le reveló este secreto. Las personas en Suecia son muy tolerantes, así que si quería hablar sobre ser transgénero en algún lugar – ese sería el mejor lugar.

Amiyah Scott

Esta increíble modelo urbana decidió empezar su transformación a los 17 años. Nacido como Arthur Scott, ella entendió lo que quería ser pronto en la vida y comenzó su transición con relleno de mejillas y aumento de busto. Ella ha estado involucrada con raperos como Wiz Khalifa y Souja Boy.



Caroline “Tula” Cossey

¿Puedes imaginar a una chica Bond que no siempre fue chica? ¡De eso se trata Caroline Cossey! Originalmente criada como niño, Caroline decidió dejar su masculinidad a los 17 años y comenzó a recibir hormonas para comenzar la transición. Después paso por cirugía de busto, cambió su sexo completamente y se convirtió en una de las modelos transgénero más famosas en el mundo. Ella también fue la primera transgénero en sr presentada en Playboy. Oh y ¿mencionamos que salió en la película Bond For Your Eyes Only de 1981?



Isis King

Esta chica realmente abrió nuestros ojos sobre las mujeres transgénero. Ella es una de las primeras mujeres transgénero en TV, siendo una participante en America’s Next Top Model de Tyra Banks. Isis entendió que era transgénero en la preparatoria y pasó por terapia de reasignación de género en el 2009. Después de eso se hizo una estrella en numerosos programas y fue presentada en docenas de revistas. Ahora sólo quiere trabajar como modelo y hacer lo que hace mejor.

Laverne Cox

Laverne Cox definitivamente tuvo un impacto increíble en todo el mundo como la nueva súper estrella transgénero después de estelarizar Orange is the New Black. ¡Los fans no pueden tener suficiente! Ella es la primera mujer abiertamente transgénero que ha estado en la portada de la revista Time. ¡Fue también la primera en ser nominada para un Primetime Emmy Award! Ahora Laverne Cox es una activista transgénero y una persona de influencia que lidera al mundo en los problemas de los transgénero.



Caitlyn Jenner

Anteriormente conocido como el atleta Bruce Jenner, Caitlyn ha impactado a todo el mundo con su transformación. Mientras estaba en transición, Caitlyn comentó sobre todos sus tratamientos, hormonas y cambios que pasaban en su cuerpo. Ella se convirtió en un modelo espectacular para toda la comunidad trans. Ahora tiene tu programa I Am Cait.

Lana Wachowski

Los Wachowskis se encuentran entre los directores más influyentes y conceptuales de todos los tiempos. Después de sus trabajos en Matriz, V de Vendetta y Cloud Atlas han ganado reconocimiento mundial e inmenso éxito. Sin embargo, Lana Wachowski ha mantenido su transición en secreto por mucho tiempo. Luego de cambiar su sexo en el 2009, se convirtió en una de las activistas transgénero más conocidas e incluso recibió el premio Human Rights Campaign Visibility en el 2012.

Jazz Jennings

Jazz Jennings es probablemente la transgénero más joven en el mundo. Ella fue diagnosticada con desorden de identidad sexual cuando era sólo un chico y gradualmente comenzó su transición. Ahora ella tiene su propio programa I am Jazz que trata con todo tipo de problemas de transgénero incluyendo la aceptación en su propia escuela. Jazz es también la cabeza la fundación Transkids Purple Rainbow que ayuda a los niños transgénero.

Herberauty