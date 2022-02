¿Dictadura perfecta? (Nirso Varela)

febrero 7, 2022 - 10:20 am

Cuando un dictador muere ejerciendo el poder, ha construido para sí, la dictadura perfecta. Infaustamente, fue un triunfador. Hizo lo que le vino en ganas, oprimió varias generaciones en el transcurso de su vida, violó derechos humanos a mansalva, saqueó las riquezas del país y venció a sus enemigos internos y externos. Y encima, deja un sustituto tan pérfido como su propia persona, que enseguida erige un mausoleo para honrar sus miserables despojos, y sea recordado eternamente.

Muere el dictador, sufriendo tan solo por tener que morir, todavía insatisfecho, resentido con sus dioses por no hacerlo inmortal, tal cual él se creía. Deja como sucesor otro sátrapa dispuesto a perpetuarse también en el poder, a costa del hambre y la miseria del pueblo. Las dictaduras perfectas basan su éxito en el concurso de fieles tiranos, a quienes el líder escoge minuciosamente como colaboradores, y éstos ejecutan sus siniestros intereses.

Algunos dictadores llegan al poder por la fuerza y se mantienen por la fuerza. Otros pasan camuflados dentro de un orden democrático inestable, en una sociedad que se siente traicionada, víctima de corrupción, asediada de ambiciones e intereses personales de sus principales líderes políticos, y a veces de sus hombres públicos más notables, que no cesan de cruzarse cocteles de odio entre sí, a través de cualquier medio disponible. Esa sociedad se lanza al abismo.

Los dictadores que llegan al poder mediante elección popular, casi siempre lo hacen con el beneplácito de políticos dinosaurios, enviciados, que apuestan a la inmutabilidad del sistema que les sirve, mientras la población en general hace mil sacrificios y traspasa numerosos impedimentos burocráticos, para alcanzar alguna remota oportunidad. Esos políticos acomodados y hombres célebres de derecha o izquierda, con sus ambiciones a cuesta, aplauden la llegada al poder de un bufón disfrazado de populacho, que luego pervierte el orden, cierra las puertas democráticas y les patea como vulgares aduladores.

Los dictadores buscan siempre cumplir sus maniáticos deseos. Generalmente son líderes carismáticos, aclamados por el pueblo cuando llegan al poder, más luego se hacen autócratas, represivos, asesinan sin escrúpulos enemigos y adversarios, neutralizan en cárceles a insurgentes y opositores a sus gobiernos. Destruyen sus países al llevarlos a la guerra, o simplemente los sumen en la miseria, obligando a sus habitantes, en ambos casos, a huir en involuntarias emigraciones.

Vivir una dictadura que se eterniza en el poder, es como cumplir cadena perpetua en una mazmorra sin luz ni mundo exterior. Es un suplicio sin fin, un encierro sin salida, un castigo de Dios, una situación irresistible que conduce al desespero, y lleva a solidarizarse con el estado de ánimo y la reacción de los valientes héroes, que ayer se sublevaron a vencer o morir, contra una tiranía, mientras los cobardes se alían y negocian con el régimen opresor. Arriba se avista la traición de los demagogos que salvan su pellejo y buscan acomodo como dóciles eunucos.

Corea del Norte y Cuba pudieron construir sus dictaduras perfectas en el ámbito comunista. El régimen norcoreano lleva 68 años en el poder y tres generaciones perdidas, mientras Cuba cumple 63 años de miserias y gobierno férreo. Con la población reprimida y amordazada, sin libertades ni derechos de ningún tipo, con cárceles repletas de conjurados y el paredón siempre “desempolvado”, como le oímos decir en persona, a un tal Juan Puebla, un cubano rupestre, disertando a jóvenes estudiantes en el auditórium de la Facultad de Ingeniería de LUZ, invitado quién sabe por quién, en los años setenta del siglo pasado.

La concreción de las dictaduras perfectas es históricamente la confluencia de varios monstruos que logran ponerse de acuerdo, viven en las mismas putrefacciones ideológicas, llenos de odio y resentimientos. Poseen mucho dinero robado del erario público, mucho poder, y aceptan cualquier ungido con tal los conserve y proteja, aunque no sea carismático ni despierte emociones entre ellos. Cuando el líder muere en el poder, cunde la alegría en su entorno más cercano. Todos esperan el humo blanco que los convierta en sustitutos, en medio de puñaladas traperas. Por ello, no es posible referirse a ninguna dictadura, sin hacer alusión a los acólitos que la sostienen.

Los acólitos saben a perfección la hora que viven, se hacen inmunes a disquisiciones morales, vengan de donde vengan. No les importa el pasado ni el futuro, no ven más allá del minuto que viven, salvo cuando llega el momento del fratricidio. Perdieron el respeto por sí mismos, desconocen la moral, la reputación, la dignidad; sus vidas son minúsculos reflejos de sus instintos de conservación. Son seres traicioneros, tóxicos, mentirosos, demagogos compulsivos. Viven para para sus días, enclaustrados en sus resentimientos.

Los dictadores burlan la “legalidad”. Montan organismos electorales fantasmas, tribunales, congresos y burós írritos, manejan a su antojo las decisiones que a ellos les favorecen. Buscan indulgencias internacionales las cuales, extrañamente, consiguen con facilidad. El mundo reconoce las dictaduras, por crueles que sean, como miembros natos de la comunidad internacional.

Los dictadores buscan neutralizar a la clase media para diseñar, paso a paso, una sociedad a su medida, controlada por la exasperación que causa en la gente, la obligación de satisfacer las necesidades vitales, desde la subsistencia de infantes, enfermos y ancianos, hasta la propia dignidad. Los dictadores son ante todo violadores de la dignidad humana, de los bienes patrimoniales y de la esencia histórica y cultural de los pueblos.

Ha ocurrido muchas veces, que líderes de oposición lograron posponer sus diferencias en aras de un objetivo común, y junto a organizaciones civiles y una parte del pueblo decidida y siempre enardecida, lograron tumbar al tirano e implantar una democracia. Pero cuando los egos rebasan todo intento de armonizar una real amenaza al gobierno, esos mismos políticos y líderes de oposición, facilitan la gestación de la dictadura perfecta. Y pasan a la Historia.

La lógica del dictador es mantenerse en el poder, comprando y dividiendo sus opositores, sometiendo la población, destruyendo todo indicio de progreso colectivo, haciendo añicos la legalidad, y gobernar para siempre hasta morir en el poder. Vive a plenitud la dictadura perfecta. Pero al morir y exponerse su cadáver en el féretro, su rostro muestra el aspecto de un ser maligno, al que le han clavado una estaca en el corazón. Un criminal que nació y vivió para ultrajar al pueblo, hasta el último suspiro de su tenebrosa existencia.

