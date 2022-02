Delincuente hiere de bala a un ciclista para despojarlo de su bicicleta en La Limpia

febrero 2, 2022 - 3:44 pm

Sin importar quién lo estuviese observando, el hampón caminó con la pistola en sus manos y se le acercó bruscamente al hombre para robarle la bicicleta. En el forcejeo, lo hirió de un balazo en la pierna izquierda.

Cerca de las 6: 45 de la mañana del pasado martes primero de febrero, Ramón Fresca, terminaba su jornada laboral en una venta de cambio de aceite, ubicado diagonal a Bonanza La Limpia de Maracaibo.

Cuando atravesaba la calle con su bicicleta, un antisocial portando arma de fuego lo intersectó y bajo amenaza de muerte le exigió que le entregara su medio de transporte.

Fresca, opuso resistencia y en el forcejeo, el delincuente le dio un cachazo en la cabeza, lo que provocó que la pistola se accionara y le disparara en la pierna izquierda.

«Cerca habían como cinco personas, pero me imagino que al ver al hombre armado, prefirieron no intervenir. Mis compañeros al igual que las personas que se encontraban alrededor me auxiliaron luego que estaba herido en la carretera. Mientras que el antisocial huía con mi bicicleta, yo era trasladado a un CDI y luego remitido al Hospital Universitario de Maracaibo. Afortunadamente, el proyectil tuvo entrada y salida y ahora me estoy recuperando», informó el ciclista a Noticia al Día.

El suceso fue notificado a las autoridades policiales, aunque se desconoce las actuaciones que estarían efectuando.

