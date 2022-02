Corte Penal Internacional abrirá investigación por la guerra en Ucrania

febrero 28, 2022 - 6:06 pm

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la apertura de una investigación por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia.

Según dijo a través de un comunicado, luego de revisar las conclusiones del examen preliminar de la situación en Ucrania, confirmó que existen bases razonables para proceder con la investigación.

«Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que tanto los presuntos crímenes de guerra como los crímenes de lesa humanidad se han cometido en Ucrania»; afirmó Khan.

Al tiempo que afirmó que solicitará presupuesto adicional para poder proceder con la investigación.

«También solicitaré el apoyo de todos los Estados Partes y de la comunidad internacional en su conjunto mientras mi Oficina emprende sus investigaciones» dijo el fiscal.

Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: “I have decided to proceed with opening an investigation.” https://t.co/fhw866dbqg

— Karim A. A. Khan QC (@KarimKhanQC) February 28, 2022