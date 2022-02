Coordinador de la ONU destacó “los riesgos” que enfrentan los migrantes venezolanos

febrero 8, 2022 - 5:15 pm

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, aseguró este martes que el reciente asesinato de un bebé migrante en las cosas de Trinidad y Tobago, es una evidencia de los riesgos que enfrentan los venezolanos que huyen del país buscando una mejor vida.

“La reciente y trágica muerte de un niño venezolano en el mar es un claro recordatorio de los riesgos que las personas vulnerables pueden correr para encontrar una vida mejor para sus seres queridos”, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter.

Rampolla ratificó el compromiso de la ONU para “brindar asistencia para garantizar que todos prosperen en paz y dignidad”.

