Conoce el significado de los sueños: Muerto que habla

febrero 17, 2022 - 1:13 pm

El significado de los sueños viene de la realidad que vivimos y a la que nos enfrentamos día a día, como de nuestro mundo inconsciente, lo que incluye nuestros deseos, manifestados o no, miedos y también esperanzas

Muerto que habla

Si la persona fallecida te dijo en vida que te venía a halar las patas prepárate, no es que te va a llevar, sino que te viene a dar un mensaje importante. También puede ser interpretado como una figura colocada por nuestro subconsciente para advertirnos sobre algo que no estamos haciendo bien. En todo caso deja de comer pesado en la noche que eso no te hace bien y llegan las pesadillas.

