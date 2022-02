Conoce el significado de los sueños: Muerto que llora

febrero 9, 2022 - 2:54 pm

El significado de los sueños viene de la realidad que vivimos y a la que nos enfrentamos día a día, como de nuestro mundo inconsciente, lo que incluye nuestros deseos, manifestados o no, miedos y también esperanzas.

Muerto que llora

Cuando el difunto o la difunta llora durante el sueño, prepárate porque lo que tenéis que hacer es revisarte por lo que llaman “graves alteraciones emotivas en la vida”, o sea que no pegáis una.

Pero debéis estar alerta porque si le veis la cara y no está llorando, no es porque les debáis plata, sino porque te visita para anunciar un cambio positivo en tu vida, o sea que pueden venir los cobres, así que no los lloréis cuando te despertéis, pero préndele una vela por si acaso.

