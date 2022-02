Conmovedoras palabras del El Puma ante la muerte de Chelique

febrero 17, 2022 - 4:24 pm

El Puma. La tarde de este Jueves 17 de Febrero, el cantante José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma, se pronunció a través de su cuenta oficial en Instagram @elpumaoficial sobre el fallecimiento del cantautor Chelique Sarabia, expresando lo siguiente adjuntando un video:

“Hace poco, cuando tuve el honor de tenerlo acá en casa de visita con el Toco Gómez , nuestro querido Chelique Sarabia me contaba de sus planes, de las grabaciones, lo que estaba haciendo y lo que quería hacer; no pensé que se estaba dando una despedida. Aunque no exista la muerte del espíritu, lo sentí como un hasta luego. Se nos adelantó Chelique, solo eso. Que en Paz Descanse el gran compositor y creador de la siempre recordada “Ansiedad”, canción que recorrió el mundo hasta de la voz de Nat King Cole. Hasta siempre buen amigo”, comentó en el post el intérprete de Pavo real.

Asimismo, extendió sus condolencias por Instagram Stories complementando su post publicado.

