Conflicto entre Rusia y Ucrania: Un periodista golpeó a un parlamentario durante una transmisión en vivo (+Video)

febrero 22, 2022 - 8:44 am

La escalada de tensión que se vive en la frontera entre Rusia y Ucrania ha llegado a los programas de televisión, donde se ha vivido una situación insólita. La escena ocurrió en la televisión ucraniana, donde en un debate un político partidario de Vladímir Putin fue golpeado por un periodista que estaba presente.

En el video se puede ver que estaba presente el expresidente ucraniano Petró Poroshenko, que estaba siendo entrevistado. Precisamente, una frase suya fue la que hizo que saltase la chispa entre dos de los tertulianos del programa.

El exmandatario acusó a Néstor Shufrych, político que apoya la posición de Putin, de «ser un agente ruso». El otro implicado fue el periodista Yuriy Butusov, que decidió atacarle al escucharle negarse a condenar las posturas del presidente ruso que sigue amenazando con un conflicto bélico.

En el vídeo se puede ver al periodista abalanzarse al parlamentario sin mediar palabra. Tras forcejear por todo el estudio, la pelea les hizo caer al suelo, donde el resto de integrantes del programa tuvieron que intervenir para acabar con la bochornosa imagen.

WATCH: Journalist and lawmaker fight on Ukrainian TV as tensions with Russia continue to rise pic.twitter.com/kSyWp0W1t4

— BNO News (@BNONews) February 18, 2022