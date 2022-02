Cómo lidiar con personas tóxicas en redes sociales

febrero 18, 2022 - 3:54 pm

Las redes sociales son medios para conectarse con tus amigos y la familia, pero también pueden sacar el lado malo de las personas. Las plataformas como Twitter y Facebook suelen ser imanes para las personas que buscan quejarse, chismear o pelearse con los demás.

Según Jim S. King Terapeuta y Licenciado de la Universidad de Antioch con sede de los Ángeles, afirma que existen diversos recursos para manejar situaciones toxicas en redes sociales, entre esos se encuentran:

1. Reconocer una conducta toxica de mal aspecto, quitándote la energía, sintiéndote depresivo, ansioso o molestoso por la publicación o lo que lees en redes sociales.

2. Comprender la conducta de la persona toxica. Es fácil tomarse personalmente la toxicidad, pero su conducta dice más de esa persona que de ti.

3. Establece tus limites. No permitas que concentres toda su atención en su toxicidad. Protege tu salud mental.

4. Enfócate en las soluciones, rehúsate en pensar negativo, aunque sea el objetivo de la persona toxica. Busca soluciones con las buenas energías.

5. Evita buscar la aprobación de la persona. No le sigas la corriente a una persona toxica. Si su conducta te induce a estar obligado a apoyarlo y no te sientas bien, no lo hagas.

De igual manera, es importante destacar que a nivel tecnológico según Pete Cashmore, director ejecutivo de la agencia de noticias en línea Mashable, existen trucos para evitar haters, personas toxicas o mal intencionadas entre los ataques que existen en las plataformas, entre ellas están:

1. Establecer un tiempo límite en redes sociales.

2. Comprobar el perfil de la persona que comparte información sospechosa.

3. No compartir información o datos personales sin antes leer.

4. Proteger la privacidad de las redes sociales.

5. No darle importancia a los efectos negativos de las personas.

